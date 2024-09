El Gobierno de Santiago anunció el programa Fortalecimiento de la Denuncia para la región Metropolitana, para hacer frente a la baja tasa de denuncias de delitos.

La iniciativa será ejecutada durante este año y el 2025 por la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, mediante el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC).

Según se indicó por parte del Gobierno de Santiago, la idea es aumentar las tasas de denuncias en la región, a través de la capacitación y sensibilización de la ciudadanía sobre el funcionamiento de canales, tipos de delitos y herramientas para identificarlos.

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del año 2021 arrojó que 3 de cada 10 delitos ocurridos en la RM son denunciados, es decir, un 70% de las personas no denuncia.

Esto finalmente redunda en problemas a la hora de generar estrategias para la distribución de recursos policiales, las que utilizan sistemas de georeferencia con base en casos policiales.

Los delitos menos denunciados por la ciudadanía está el robo de accesorio de vehículo, el hurto y el robo por sorpresa. En tanto, en niveles moderados de denuncia están las lesiones, el robo con fuerza a la vivienda y el robo con violencia e intimidación.

En contrapartida, el robo de vehículo es el ilícito que tiene más altos índices de denuncia.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, señaló que “la crisis de seguridad se enfrenta con acciones y colaboración. Si no se denuncian los delitos, no los podemos perseguir, no sabemos dónde se están alojando, ni cómo se distribuyen. Por ello, hoy damos un paso importante en entregar herramientas a la comunidad para fortalecer las denuncias, conectándonos mejor con las policías y el sistema judicial. Debemos hacer de Santiago un lugar más seguro para vivir”.

Claudio González, director del CESC, agregó que “la denuncia es un elemento esencial para la adopción de medidas en materia de seguridad, sin embargo, existen diversos factores que desincentivan a los y las ciudadanas de denunciar. Este proyecto presenta una oportunidad valiosa para contribuir a su fortalecimiento”.