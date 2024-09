El hermano del manifestante asesinado en la romería al Cementerio General del pasado domingo, expresó su dolor en una publicación subida a redes sociales. La muerte de la persona apuñalada se produjo en el marco de los incidentes ocurridos en la conmemoración del 11 de septiembre en Recoleta.

Nicolás Verdejo, docente de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, despidió a su hermano Alonso. Este es el joven de 27 años quien fue abatido con un arma cortante por un sujeto de 32 años, quien está siendo formalizado por el homicidio consumado.

La emotiva despedida del hermano del manifestante apuñalado en romería en Recoleta

El hermano de la víctima fatal compartió una ilustración de la persona fallecida. Esta fue acompañada de unas sentidas palabras, escritas en una publicación con los comentarios desactivados.

“Las líneas más difíciles que en mi vida me tocó trazar. Mi amado Alonso, mi hermano, amigo, compañero y alma inmensamente generosa y rebelde se queda conmigo como un dolor que acepto padecer”, inició Nicolás en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el profesor en Estados Unidos expresó: “Todo con tal de sentir tu tierno sigilo; que no te irás y no me dejarás caer”.

Para finalizar, Nicolás escribió: “Te amé desde que te cargué en mis brazos hace insuficientes 27 años, y te amaré cada día que me quede de vida. Descansa en paz, chancho precioso”, concluyó en la mencionada en red social.