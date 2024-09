Turbazo en supermercado afectó a un sector de La Cisterna, generando un gran impacto entre los vecinos. El hecho ocurrió muy cerca de una farmacia que fue clausurada temporalmente por la Dirección del Trabajo (DT) tras un robo similar.

De acuerdo al sitio digital Ex-Ante, ocurrió alrededor de las 19:00 horas del pasado viernes 30 de agosto. En ese momento, un grupo de personas entraron al Santa Isabel para robar diversos productos.

El robo fue impedido parcialmente por un guardia de seguridad, quien con la luma que portaba, atacó directo a la cabeza de un sujeto que se llevaba varias barras de chocolate, provocándole sangrado en su cara y nariz.

Lo anterior solo causó más problemas en el lugar de los hechos. Los delincuentes que acompañaban al joven agredido por el guardia se abalanzaron contra las puertas del recinto. Además de romper ventanales a patadas, también agredieron verbalmente a las trabajadoras del supermercado.

Entre otras cosas que robaron la turba de personas, también se llevaron carnes y vinos.

Reacciones tras nuevo violento turbazo en supermercado de La Cisterna

De acuerdo a lo consignado por Ex-Ante, una trabajadora del supermercado aseguró que llamaron a la policía y tras una hora, esta no llegó. “No van a venir, nunca vienen”, aseguró una cajera del recinto.

Un cliente que observó el turbazo, entregó más detalles de la tensa situación, abordando lo que ocurrió tras la agresión del guardia del supermercado a uno de los antisociales.

“Afuera había personas que hacían de centinela de los ladrones y se pusieron a gritar contra el guardia, lo trataron por lo bajo de asesino. Pero yo pienso que el muchacho se lo merecía”, expresó la persona.

Un quiosquero del sector del supermercado y la farmacia Salcobrand robada el pasado 20 de agosto, señaló que Carabineros no aparece en el lugar. “Yo me acuerdo que antes había una garita de la policía cerca pero ya no existe. Hay una bomba de bomberos a una cuadra, pero nada más. Uno se siente muy solo e inseguro”, confesó.