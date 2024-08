Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un nuevo asesinato sacude La Pintana en la madrugada de este viernes, siendo el quinto en una semana. El cadáver fue encontrado en el pasaje Las Flautas con General Arriagada, presentando múltiples impactos balísticos. La investigación está a cargo de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI, que no descartan un ajuste de cuentas como motivo del crimen. Aunque aún no se confirma que la víctima vivía en el lugar, se sabe que frecuentaba la zona. El crimen no ocurrió en el sitio del hallazgo, sugiriendo que el cuerpo fue trasladado. Se baraja la posibilidad de que se hayan usado varias armas, dado el gran número de disparos hallados. Las autoridades trabajan en pericias y entrevistas a testigos para esclarecer los hechos, investigando también posibles conexiones con los otros asesinatos recientes en la comuna.