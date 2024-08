El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, acusó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, de actuar con "patudez" al no transparentar los datos sobre el uso de recursos en seguridad, en medio de operativos como los "enjambres" del plan "Calles sin Violencia". Carter denunció que solo hubo 20 carabineros desplegados en La Florida durante un operativo nocturno, en comparación con cientos en Santiago, señalando una supuesta parcialidad en el trato de las comunas oficialistas. El alcalde desafió a Tohá a ser veraz y transparente con la información, acusando un trato diferenciado según el color político de las comunas.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, respondió a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien emplazó al jefe comunal a dar a conocer los antecedentes que respaldarían sus acusaciones sobre el mal uso de recursos en seguridad, en favor de las comunas oficialistas por elecciones municipales.

Esto a propósito de la puesta en marcha de los operativos “enjambres” bajo el marco de la nueva etapa del plan “Calles sin Violencia”, donde Carter ha afirmado que ha existido un solo operativo de fiscalización nocturno en La Florida, el cual contempló el despliegue policial de solo 20 uniformados.

“Hay que pedirle a la ministra del Interior que no sea tan patuda. La ministra Tohá ha estado actuando con un nivel de patudez increíble. La que maneja las cifras, la que tiene los datos, es ella… Ella es la que sabe y el Gobierno sabe perfectamente cuántos carabineros, en qué lugar y cuántas veces lo han utilizado y son datos que no comparten, los alcaldes no tenemos ningún número concreto”, afirmó Carter.

“Lo que sí sabemos es que… hace dos semanas atrás, en el último gran operativo metropolitano, hubo 20 carabineros para toda La Florida. Todo Chile pudo ver cómo en Santiago hubo cientos de carabineros desplegados”, cuestionó el jefe comunal.

Recalcando que “la ministra del Interior no nos puede tomar por ilusos. Yo sé que ella piensa que los chilenos son tontos, pero la que tiene los datos es ella… ministra, no sea patuda, usted los tiene”.

En ese sentido, Carter emplazó a la ministra Tohá a actuar con veracidad respecto a los datos: “Ministra, transparente los datos, pero sin mentir, sin alterarnos, porque es evidente que hay un tratamiento para Santiago centro y para las comunas de Gobierno, que para las comunas que no son de Gobierno ¿Cuántos carabineros ha utilizado en Santiago? ¿Cuántos en La Florida y cuántos en Puente Alto? Yo sé que están campaña, les cuesta reconocerlo”.