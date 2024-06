Este lunes, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Fuentes Purran, Junto a la Coronel Alcaide Helen Leal, y las Defensoras Regionales Metropolitanas Norte y Sur, Daniela Báez y Ximena Silva (S), junto con el Registro Civil, realizaron el cambio de nombre y sexo registral de siete internas de los Centros de Detención Preventiva Santiago Sur y Santiago 1

“Por primera vez en la historia de nuestro país realizamos un operativo para poder efectuar el cambio de nombre y sexo registral a siete internas. Esto es súper importante en cuanto a fortalecer los derechos de las comunidades de las diversidades sexo genéricas, pero por sobre todo respetando el derecho a la identidad que tiene que tener cualquier persona que hoy en día está respetada por nuestra legislación. Seguiremos también trabajando, no solo por estos derechos, si no que también, en la ayuda por la reinserción social”, destacó el Seremi de Justicia y DDHH.

Por su parte, Daniela Báez, la defensora, comentó que “nosotros como defensoría estamos muy contentos de que se haya podido materializar este hito lo que viene a reflejar la necesidad de seguir velando por los derechos de las personas que se encuentran condenas a una pena privativa de libertad, pues si bien ellas han perdido su libertad, no pueden perder los demás derechos”.

Los cambios fueron realizados en el módulo 3B del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur y en el módulo 87 del C.D.P Santiago 1. En el primer centro, cinco internas fueron beneficiadas y en el segundo, otras dos.

“En términos de seguridad que podamos hacer los operativos en el interior de los establecimientos penitenciarios es muy valorable para nosotros, principalmente porque las necesidades que son cubiertas por los servicios públicos fuera de nuestras instalaciones, son bastante más complejas, por lo que agradecemos el esfuerzo por parte de las demás instituciones”, aseguró la Coronel Helen Leal.

Un privilegio poder ser lo que somos

Bárbara fue una de las internas que cambió su nombre y su sexo registral. “Esto es un sueño que para mí era imposible, ahora puedo decir Intque lo he logrado. Es un sueño poder cambiar mi identificación, mi identidad, mi nombre. Un logro grande que estando en la calle no lo pude conseguir… Es un privilegio poder ser lo que somos, y dejar de sufrir discriminación. Ya no soy el que era, ahora soy Bárbara, y estoy muy feliz”.