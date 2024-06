Durante el último Concejo Municipal de Ñuñoa, se realizó la votación sobre la contratación directa de una empresa recolectora de basura por $6.300 millones. Situación que generó cuestionamientos por parte de concejales de la oposición.

De acuerdo a La Tercera, en febrero de este año dicho municipio presentó una licitación para la prestación de servicios de retiro de basura domiciliaria y barrido de calles, para dos empresas.

Proceso que, luego de más de un mes en el Mercado Público, fracasó. En el caso del retiro domiciliario de basura, solo habrían recibido ofertas “no válidas”, o sea, que no se ajustaban a las bases.

Proceso de trato directo

Mientras que respecto al barrido de calles, las empresas participantes tenían valores más altos que el presupuesto municipal. Finalmente, en abril, la licitación se declaró como desierta.

Frente a ello, la administración de Emilia Ríos comenzó un proceso de trato directo, abriendo ofertas al mercado. En el retiro de basura, recibieron un presupuesto por parte de la empresa Demarco S.A. de $4.920 millones, la cual presta servicio actualmente al municipio.

En cuanto a la limpieza de calles, se presentó la empresa que ya entrega prestaciones en Ñuñoa, por un valor de $1.378 millones, y una más baja de Demarco.

En total, ambas prestaciones tendrán un costo de $6.298.748.280. Ya que la propuesta fue aprobada con ocho votos a favor y tres en contra.

Concejales de oposición

Una de las negativas fue de la concejala Daniela Bonvallet (RN). Quien expuso que Demarco mantendría pendiente el pago de una multa al municipio, de $1.143 millones, agregando que “ya era suficiente para terminar el contrato vigente y no se hizo”.

Incluso, indicó que “hay dos juicios contra esta empresa. O sea, estaríamos resolviendo a favor de una empresa que está doblemente demandada (…) estamos contratando por $6.300 millones por 12 meses a la misma empresa que nos debe mil millones, ¿esto es un acuerdo o es un trato directo?”.

En el mismo sentido habló el concejal Germán Sylvester (RN). “Yo me siento presionado y manipulado porque en el fondo si yo no apruebo esto nos quedamos sin recolección de basura, cuando esto es el gran problema de los directores que hacen todo a última hora (…) no por la falta de gestión de los directores, que siempre hacen todo a última hora, yo me voy a ver manipulado en mi votación y no hacer las cosas como corresponde. Estoy chato de esta municipalidad que siempre hace lo mismo, también con (Andrés) Zarhi hacía lo mismo”, sostuvo.

Comunicado del municipio

La alcaldesa Ríos tomó la palabra y señaló que “hay varias cosas que están diciendo que no tienen que ver con la realidad de cómo se plantea de verdad. Este es un trabajo largo que partió de hecho el año pasado”.

Agregando que de haber esperado la tramitación de las nuevas bases para el segundo proceso, “ponía en riesgo de no llegar al fin del contrato, porque además la empresa que hoy día está proveyendo el servicio rechazó la prórroga de seis meses, entonces ahí se empezó a ajustar el calendario. Por lo tanto, estamos trabajando en las segundas bases, en el segundo llamado, pero para asegurar el servicio y estar seguros de que no vamos a tener ningún corte o interrupción es que tuvimos que recurrir a este trato directo”.

Frente a esta situación, la Municipalidad de Ñuñoa compartió un comunicado.

En el escrito informaron que “se está preparando la documentación para que la Contraloría General de la República pueda hacer la correspondiente toma de razón, en cumplimiento de los trámites que corresponden para este tipo de contrataciones”.

Destacando que como municipio “siempre ha actuado con sentido de urgencia y la mayor transparencia en todo este proceso, respetando la normativa vigente. De forma paralela al trato directo, se ha avanzado en un segundo llamado a licitación para ambos servicios, cuyas bases se encuentran en toma de razón de Contraloría”.