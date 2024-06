Estudiantes de la Universidad de Chile realizan toma en el campus Beaucheff, específicamente en Beaucheff 850 y 851, exigiendo una extensión efectiva del semestre. La toma, liderada por estudiantes no identificados según el Centro de Estudiantes de Ingeniería, se debe a la intransigencia de la Escuela de Ingeniería frente a la solicitud de recalendarización. Los accesos están bloqueados y resguardados por encapuchados, que esperan medidas básicas solicitadas para levantar la toma, de lo contrario, se mantendrá. En el exterior, una fila de estudiantes y académicos espera permiso para ingresar a recoger pertenencias personales y otras especies.

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile inició una toma en el campus Beaucheff de la casa de estudios, donde funciona la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

En específico, esta se realiza en las dependencias de Beaucheff 850 y 851, en las cercanías del Parque O’Higgins y del Club Hípico.

Según un comunicado emitido por el Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI) de la Universidad de Chile, la toma es realizada por estudiantes que buscan presionar para que se haga una extensión efectiva del semestre.

El organismo señaló que desde ayer realizan una consulta donde mayoritariamente los estudiantes están de acuerdo con dicha petición. Pero, agregan que la toma es realizada por estudiantes no identificados, dejando entrever que no hubo una votación para ejecutarla.

Habla uno de los encapuchados

Radio Bío Bío llegó al lugar y encontró los accesos bloqueados con sillas y resguardados por sujetos encapuchados.

Uno de ellos conversó con La Radio y relató que “esta toma se hace en respuesta a la intransigencia de parte de la Escuela de Ingeniería, ante las medidas que se pidieron desde el Centro de Estudiantes de Ingeniería, donde se estaba pidiendo una recalendarización en base principalmente a los deseos de plan común”.

“Frente a esto, el Centro de Estudiantes de Ingeniería le expresó esto a la escuela y la escuela, en lugar de tratar de escuchar y de conversar en dos ocasiones distintas, declararon que no iban a cambiar su postura y que simplemente iban a repetir las medidas que ya habían entregado la semana pasada y que habían sido rechazadas una y otra vez, y simplemente iban a esperar a que los estudiantes cambiaran de opinión debido a que, según ellos, era un problema de entendimiento de parte de los estudiantes y no un tema de que los estudiantes simplemente no les gustaban las medidas”, agregó.

Consultado sobre la duración de la toma, aseguró que “si es que ellos nos entregan las medidas básicas que estamos pidiendo, la toma se baja. Si no, la toma se mantiene”.

En el exterior de las dependencias tomadas, fue posible ver una fila de estudiantes y académicos esperando permiso para ingresar.

Al respecto, el vocero dijo que “estamos dejando entrar a personas que tengan que ir a buscar o dejar cosas para continuar su trabajo, que hayan dejado pertenencias personales. Ellos están entrando con escolta y anotando sus nombres. Tienen que entrar con credencial”.