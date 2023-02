Este viernes se dio a conocer un testimonio clave del chofer que estaba acompañando a Luis Vásquez Villena, alias “Lucho Plátano”; y el de una persona que fue testigo del asesinato del comisario Daniel Valdés en la comuna de La Cisterna.

Esta semana personal de la PDI logró la captura y detención del denominado “Lucho Plátano”, de 20 años, quien es sindicado como presunto autor del robo con homicidio en contra del comisario Valdés, por lo que cumple prisión preventiva.

Según lo consignó La Tercera, Gabiel Inostroza Morales, quien trasladó hasta el sitio del suceso al imputado, y que en primer momento se catalogó como testigo; sin embargo, actualmente está siendo imputado en calidad de encubridor.

Inostroza actuaba como chofer de “Lucho Plátano”, ya que en sus horas libres trabajaba como taxista informal. “Yo escuché que el Luchito se dedicaba a robar, yo sabía que usaba armas, pero nunca las vi directamente, solo en una ocasión que se bajó a comprar completos, vi que portaba un arma en el pantalón. Él dijo, sin que yo le preguntara, que la usaba, ya que tenía muchos enemigos”, dijo Inostroza.

Según lo relató el presunto encubridor, el pasado 17 de enero, “Lucho Plátano” lo llamó para que lo fuera a buscar a Lo Blanco para ir hasta la población San Gregorio, en La Granja; pero el acusado de asesinato le dio otras indicaciones hasta la casa del comisario Valdés.

“Él me dijo que parara y luego que lo esperara, yo dejé las luces prendidas del vehículo, luego de lo cual se bajó. Solo dijo que lo esperara (…) Yo solo vi que se bajó del vehículo, no me percaté hacia dónde se dirigió, y luego escuché una ráfaga de disparos. No recuerdo que se bajara con un arma desde el vehículo, solo con guantes, lo que no me llamó la atención, nunca pensé nada malo”, y además agregó que Vásquez volvió con un arma en la mano.

Tras esto llegó el imputado al auto y obligó a Inostroza a darse a la fuga. “Mientras íbamos en la marcha, el Luchito iba hablando por teléfono, señalando ‘me salió un rati, me iba a disparar’, que le tuvieran un auto, y me decía acelera”, relató.

Luego de ir a dejar a Luis Vásquez a su casa, el presunto encubridor se fue a su casa, cuando más tarde Carabineros fue a visitarlo, momento en que declaró lo que pasó.

Asimismo, dijo que, “mientras conversaba con los carabineros, les comenté que el Lucho había sido la persona que había asesinado al policía, de hecho me mostraron fotos de él y lo reconocí”, y enfatizó en que desconoce cómo sabía que era Lucho el que había disparado.

Testigo protegido

En la misma línea, declaró un vecino del comisario Valdés, quien se encontraba a las afueras de su casa con él, mientras la víctima regaba el pasto como era de costumbre.

En palabras del testigo protegido, él vio cómo una persona con una chaqueta ancha y un pasamontañas se acercó hacia los dos, —momento en que el vecino se tiró al suelo— instante en el que el asesino sacó un arma, le disparó al comisario PDI, le robó su celular, una pistola y su placa para luego darse a la fuga.

“Desde mi punto de vista, el hecho que le pasó a Daniel no se trataría de un robo en ningún caso. Yo que estuve en el lugar, noté que este sujeto llegó directamente donde Daniel a dispararle”, enfatizó el sujeto, quien también afirmó que nunca ha tenido problemas con gente de ese tipo, descartando una de las hipótesis, que era que la bala realmente iba hacia él.