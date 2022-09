La tarde del domingo 28 de agosto, Jacinta González Schnitzer -una bebé de solo 5 meses- murió tras ser impactada mientras estaba siendo paseada en coche por sus jóvenes padres en la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana.

El conductor del vehículo, Hernán Fernández Carrasco (80), declaró que “se equivocó de pedal y pisó el acelerador”, según informó la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Liza Lucero, abogada de la familia, comenta que Fernández “iba en un Mercedes Benz, que tiene un peso bruto de casi 3 toneladas, y que es capaz de alcanzar 100 kilómetros en muy pocos segundos. Todo este poder en una persona de 80 años”.

“Cabe preguntarse si una persona de 80 años está capacitada para manejar un auto de esta potencia, que con ese peso y motor es un verdadero misil. Nos preguntamos si nadie de su entorno se dio cuenta, porque es una persona mayor con varias patologías”, agrega la abogada.

Por otro lado, “se trata de una persona que acostumbra a manejar a alta velocidad, puesto que durante la audiencia de formalización el señor Fiscal también reveló que el señor Hernán Fernández tenía varias infracciones por exceso de velocidad en su hoja de vida del conductor”.

Apuntan a negligencia por exceso de velocidad

En la misma línea, la abogada de la familia cuestionó al acusado. “La suma de todas es acciones genera que el señor Fernández haya actuado con un nivel de negligencia inexcusable. ¿Una persona de 80 años con sus capacidades físicas claramente disminuidas es capaz de manejar este verdadero auto de carrera?”, dijo.

Según la Ley chilena, se establece una edad mínima para conducir vehículos, pero técnicamente no existe una edad máxima para hacerlo.

Alberto Escobar, experto en seguridad vial de Automóvil Club, explica que se debería individualizar las responsabilidades de los conductores y no generalizarlas. “No podemos meter en el mismo saco a todas las personas de 80 años (…) La legislación en Chile no prohíbe que las personas mayores puedan tener licencia, sino que estas pueden ser restringidas (por ejemplo, se puede pedir un nuevo examen) para 6 meses, 1, 2, 3 años, que solo se respete una conducción diurna, o que no manejen en vías unidireccionales”.

Además, puntualizó que durante la “pandemia se prorrogaron las licencias de conducir, por lo que el acusado tenía la licencia vencida, es decir, en el caso del acusado”, lo que finalmente es contraproducente para la fiscalización de las licencias de las personas.

Solo el 1% de siniestros viales son protagonizados por adultos mayores

Según el experto, solo un 1% de los siniestros viales en Chile fueron provocados por un conductor de la Tercera edad, mientras que los automovilistas, entre los 35 y 55 años, son aquellos que más accidentes protagonizan.

Cabe destacar que debido a la prórroga en la vigencia de las licencias de conducir, no se tiene una cifra concreta sobre cuántas personas en Chile tienen su licencia activa, por lo que desde Automóvil Club llaman a los municipios a realizar el trámite.

Para finalizar, la abogada del Caso Jacinta, manifestó que “llamamos a los legisladores y a las familias chilenas a hacerse parte de un proyecto de ley que ponga mayores controles de salud para renovar licencia de conducir desde los 65 años en adelante”.