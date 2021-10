La tarde de este jueves, cinco funcionarios de Carabineros presentaron una querella por homicidio frustrado a personal Control de Orden Público (COP), en el contexto de los hechos ocurridos el pasado domingo 10 de octubre, en Alameda con Portugal, en donde murió una estudiante de derecho y también dejó lesionados a otros efectivos que se encontraban en ese lugar.

La acción penal, presentada en el 7º Juzgado de Garantía, se aboca al resguardo del personal de Control de Orden Público (COP) que estaba cumpliendo servicios precisamente en el mismo sector donde se registró este episodio.

En la querella se precisa que es “en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores, por el delito de homicidio a carabineros, en el ejercicio de sus funciones (…) en grado de ejecución frustrado”.

Además, en la declaración de los carabineros se se hizo hincapié en lo que habría ocurrido en dicha jornada: “Un sujeto desconocido lanzó fuegos artificiales hacia la vía pública, específicamente direccionados donde nos encontrábamos nosotros junto la víctima (…) asimismo este proyectil impacto sobre nosotros resultando lesionados un capitán y un sargento 1ro”.

Al respecto, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, afirmó que “la gravísima situación que ocurrió el pasado domingo, que dejó una víctima fatal y dos carabineros lesionados, no nos puede dejar indiferente y confirma que a estos delincuentes no les importa en nada la vida de otros… hoy hay quienes ya no buscan solo dañar o herir al personal, sino que atacan con la clara intención de matar a los carabineros”.

El general Yáñez agregó que “de no ser por los elementos de protección que llevaban nuestros carabineros, tal vez estaríamos dando cuenta de más víctimas fatales”.