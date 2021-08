El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, manifestó su descontento ante la aprobación del proyecto Edificio Pajaritos por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región Metropolitana.

Según indicó el jefe comunal a través de su cuenta oficial de Twitter, se trata del “proyecto de mayor envergadura” que tienen en la comuna.

“De nuevo se vota a favor de grandes proyectos inmobiliarios sin participación ciudadana, ni estudio de impacto ambiental”, lanzó.

Ligada a los hermanos Del Río, la obra consta de tres torres que aglutinan unidades residenciales, comerciales y de apart hotel.

Con todo, eso se traduce en 438 departamentos, ocho locales comerciales y 484 apartamentos en avenida Pajaritos, con una inversión de US$90 millones.

Desde @Muni_Maipu presentamos nuestro rechazo a través de mecanismos q fija la ley. Nuestro compromiso: NO + lógica de mercado q no pone en el centro el cuidado de Maipú y sus vecina/os. Ahora a seguir organizándonos c/ el Barrio Longitudinal para una vida justa y sostenible ✊ pic.twitter.com/iTPyoXUH09

