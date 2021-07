Este martes el exalcalde de la comuna de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, entró al penal Santiago 1 tras quedar con prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de corrupción.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, Mario Vargas, abogado representante de Aguilera, se refirió al decreto del 15º Juzgado de Garantía de Santiago con el cual no está de acuerdo y señaló que apelará a la decisión.

Por ello, el defensor comentó que, “habiendo estudiado la causa, y analizando los argumento nosotros no nos esperábamos la prisión preventiva, sin embargo, siempre fue un problema o lo planteamos con la presión que había habido”.

Así mismo criticó que “acá de construyó una historia, que al final la formalización desbarata, de este supuesto ‘narco alcalde’ con una serie de infracciones que son graves y que no eran reales”.

En la misma línea, Vargas comentó que su representado no tiene porque estar en prisión preventiva y reafirmó que Aguilera no tiene vínculos con el narcotráfico. “No hay ningún antecedente al respecto (…) le entregaron micrófonos a personas que tenían intereses políticos importantes como candidatos que les convenían, que tenían objetivos, pegándole a Aguilera y planteando hipótesis que no son reales”.

Por otro lado, tras una investigación de Fiscalía se registraron un total de $283 millones en depósitos en efectivo al exalcalde Aguilera, lo que supera al sueldo recibido en todo su periodo como jefe comunal.

Por lo anterior, su abogado dijo que “hay una información sesgada respecto al alcalde, y la jueza tomó una posición aceptando información que es sesgada. Falta trabajo por hacer, pero me parece que hoy día, los ingresos del señor Aguilera están justificados“.

Finalmente, Vargas explicó que se destinaron dos meses para la investigación y que “vamos a apelar porque creemos que no existen los requisitos para la prisión preventiva y esperamos que la Corte le de una medida proporcional”, concluyó.

