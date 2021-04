Esta semana, la sargento segundo de Carabineros Mirian Sobino de 34 años, quien es la escolta de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell frustró a tiros por segunda vez una encerrona en su contra.

Según lo consignó LUN, la reacción ante este tipo de hechos por parte de Sobino. “Es un instinto policial y la experiencia que una va ganando con el tiempo. En esos momentos todo pasa muy rápido, en la mente también. Son dos o tres minutos que una tiene para reaccionar”, comentó.

En la misma línea, la sargento explicó que siempre hay que estar atentos a lo que sucede al alrededor para lograr detectar amenazas o peligros y actuar.

Durante su encuentro con los asaltantes, Sobino disparó en contra de uno de ellos mientras se daba a la fuga impactando una bala en su pierna. “Los carabineros estamos entrenados para evaluar las situaciones y evitar un mal mayor, siempre resguardando nuestra integridad y la vida de quienes participan en el procedimiento”, sinceró.

Tras el incidente, la escolta de la subsecretaria Martorell desde el 2018, resolvió que sintió una satisfacción ya que su actuar se apegó a los protocolos que ella sigue. “En una encerrona, cuando hay un tiroteo, el vehículo se utiliza como escudo. Lo primero y lo más importante es parapetarse, protegerse y achicar el cuerpo”, recomendó.

Además, aseguró que durante el entrenamiento como escolta siempre está enfocado en la protección de la autoridad con un manejo de crisis, “polígono de tiro, defensa personal y conducción táctica. Esta última se hace al aire libre con situaciones simuladas. Debe ser lo más real que pueda“, puntualizó.

“Todos los carabineros arriesgamos a diario nuestra vida (…) Estamos muy expuestos, pero nuestra formación nos prepara para eso”.

Según las propias palabras de la subsecretaria Martorell en un principio no sabía que debía ser acompañada por un escolta de seguridad, “yo no sabía lo que era eso, pero me dijeron que por riesgo era necesario. Sin embargo conseguí que me dejaran solo uno y pedí que fuera mujer“.

Recordemos que la encerrona ocurrió en la intersección de Avenida Santa Isabel con calle Dieciocho en Santiago Centro, cuando la sargento de Carabineros se desplazaba por el lugar en compañía del chofer de Martorell.

En ese momento, dos automóviles le realizaron una encerrona, de los que descendieron al menos dos sujetos premunidos con armas de fuego.

La funcionaria escolta Sobino, repelió a tiros el robo, ya que disparó 8 tiros con su arma de servicio para ahuyentar a los desconocidos.

Finalmente, hirió a uno de ellos en la pierna quien se encuentra en calidad de detenido por el delito de robo con intimidación frustrado.