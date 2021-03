Hoy la Corte de Apelaciones de San Miguel definirá el posible desafuero del senador de RN, Manuel José Ossandón, formalizado por el delito de tráfico de influencias.

A las 13:00 el pleno del tribunal de alzada escuchará los alegatos de las partes y posteriormente definirá si acoge o no la petición de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente de desaforar al congresista.

Ossandón fue formalizado por el ente persecutor donde se le imputó el delito reiterado de tráfico de influencias. En concreto, acusan que Ossandón realizo presiones al concejo de Pirque para favorecer un convenio con la empresa Cavilú SpA, en la que participa su hijo Nicolás Ossandón Lira.

Sin embargo, para que el ente persecutor dicte acusación en su contra Ossandón debe estar desaforado, y fue a principios de enero cuando lo solicitaron a la Corte de Apelaciones de San Miguel.

El fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, sostuvo que si se acoge el desafuero, Ossandón puede enfrentar un juicio oral en su contra.

Uno de los querellantes en la causa, el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda (primo del senador), le hizo el llamado a Ossandón a que no se oponga a ser desaforado y que en el juicio oral se defienda.

Recordemos que Ossandón cuando fue formalizado no quedó con medidas cautelares, ya que el Ministerio Público no solicito por no considerarlo necesario.