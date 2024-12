La Fiscalía cerró sin cargos la investigación iniciada en 2016 contra la médico de Concepción, Sandra Cuevas, acusada de emitir 31 mil licencias médicas falsas entre 2010 y 2015, decisión no respaldada por el Colegio Médico. La Superintendencia de Seguridad Social había presentado una querella que llevó a la investigación, pero la fiscal Maritza González comunicó que no se encontraron pruebas suficientes para una acusación. A pesar de estar conforme, el abogado de Cuevas señaló los daños a su cliente tras años de controversia. Cuevas estaría prohibida de atender por Fonasa y emitir licencias médicas. El Colegio Médico rechazó estas acciones y urgió a la Fiscalía a perseguir responsabilidades, cuestionando el desenlace del caso. En paralelo, se mantiene abierta una segunda investigación en Concepción contra la psiquiatra Francisca Morales Etcheberry, denunciada por el Consejo de Defensa del Estado por supuestas 2,796 licencias falsas entre 2021 y 2022.

Fue cerrada sin cargos la investigación abierta el año 2016 contra una médico de Concepción (región del Bío Bío). La Superintendencia de Seguridad Social se había querellado por la emisión de 31 mil licencias médicas falsas.

La decisión de la Fiscalía de no perseverar, al no recopilar pruebas para una acusación, no fue compartida por el Colegio Médico (Colmed).

No hubo pruebas contra médico denunciada por licencias falsas

Hace ocho años y con amplia difusión, el Gobierno -a través de la Superintendencia de Seguridad Social- denunció a la facultativa de Concepción, Sandra Cuevas, por la emisión de 31 mil 597 licencias médicas falsas entre los años 2010 y 2015.

Fue presentada una querella que dio origen a una investigación del Ministerio Público, la que este mes concluyó con la comunicación de no perseverar ante el Juzgado de Garantía de Concepción, esto luego de informar la fiscal Maritza González que durante la indagatoria realizada no se reunieron antecedentes suficientes para fundar una acusación.

La decisión de la Fiscalía no dejó del todo satisfechos ni a la médico querellada ni a su abogado, Marcelo Villena, quien subrayó en los daños causados a su representada.

Explicó que si bien la profesional está conforme, “(…) durante todos estos años estuvo cuestionada y la causa ha terminado sin formalización, sin acusación”.

A raíz de las acciones legales, Sandra Cuevas tendría prohibido atender por Fonasa y emitir licencias médicas, según antecedentes conocidos por Radio Bío Bío.

El Colegio Médico de Concepción ha rechazado estas conductas, atribuidas a un grupo minoritario de facultativos, pero subrayando el presidente del gremio, Alvaro Llancaqueo, que la Fiscalía debe perseguir las responsabilidades y por eso cuestionó lo ocurrido en este caso.

Actualmente, en Concepción, sigue vigente una segunda investigación contra la psiquiatra Francisca Morales Etcheberry, a partir de la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado que la denunció por haber entregado, entre abril de 2021 y marzo de 2022, un total de 2.796 licencias supuestamente falsas.