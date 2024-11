La presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, Sara Cepeda, destaca la preocupación por el comercio ilegal, los robos y la inseguridad como los factores que han afectado el centro de la ciudad, disminuyendo la afluencia de personas y afectando las ventas, lo que ha llevado al cierre de tiendas físicas. En este contexto, la dirigente solicita al nuevo Alcalde, Héctor Muñoz, tomar medidas urgentes para recuperar las calles, erradicar el comercio ilegal y ordenar el comercio ambulante con permiso municipal. Respecto al cierre de una tienda Ripley, desde la organización esperan que se eviten despidos de trabajadores y que el edificio en vacancia no se convierta en un "mall chino", sino en algo que "contribuya al comercio local".

Para la Cámara de Comercio de Concepción; el comercio ilegal, los ladrones y la inseguridad en general del centro, son los motivos reales de que circulen pocas personas por el paseo peatonal y junto con ello, bajen las ventas y provoquen el cierre de tiendas físicas.

La presidenta de la Cámara, Sara Cepeda, señaló que es una problemática que no pudo controlar el municipio ni las policías y se necesitan nuevas medidas, es por eso que le pidió al nuevo alcalde recientemente electo, Héctor Muñoz, que recupere las calles.

Y respecto al cierre de una de las dos tiendas de Ripley a nivel nacional, lamentó la pérdida del histórico local del centro penquista y dijo que esperan que no sea un “mall chino” quien llegue a ocupar ese edificio, sino “algo que sume” al comercio de la capital del Bío Bío.

El panorama del comercio en el centro de Concepción

Respecto a las peticiones hechas a la autoridad electa, estas giran tanto sobre el comercio ilegal como aquel que también tienen permisos, pero se mueven por las calles del centro.

“Lo que solicitamos antes que recursos económicos, infraestructuras; lo principal es recuperar las calles, erradicar totalmente el comercio ilegal y poder ordenar el comercio ambulante pero que tiene permiso municipal”, dijo la dirigente.

Sobre el cierre de la sucursal de Ripley en Barros Arana 839, Sara lamentó que baje sus cortinas una tiendas histórica del paseo peatonal Barros Arana, por lo que espera que los trabajadores sean reubicados en otras sucursales y no despedidos.

Pero también bajo el alero del comercio ilegal, recordó que Ripley no pudo sacar las cortinas de acero desde el estallido social, lo que pudo perjudicar en las ventas.

“No hace mucho hubo riñas, peleas, (…) casi en las mismas puertas de Ripley. Vamos a ver qué va a pasar con ese edificio, si se va a arrendar, en cuánto tiempo se va a arrendar”, señaló.

En este contexto de vacancia en aquel céntrico edificio, la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción comentó que “ojalá que no sea, no es por menoscabar, pero ojalá que no sea un mall chino” quien tome el lugar de la firma retail, sino “algo que sume al comercio penquista”.

Finalmente, la representante del comercio espera que tras asumir el nuevo alcalde Muñoz, él se reúna con la Cámara y trabajen con conjunto con nuevas medidas para eliminar el comercio ilegal y evitar hechos de delincuencia en el paseo peatonal de Concepción.