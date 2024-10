Sin perder tiempo con miras a la segunda vuelta de elección de gobernador regional del Bío Bío, Alejandro Navarro recibió el respaldo del senador socialista Gastón Saavedra. Mientras que Sergio Giacaman se mostró abierto a conversar con otros partidos y candidatos, pero aseguró que los votos no se manejan en una oficina.

El candidato de la UDI, Sergio Giacaman obtuvo un 24,47% de la votación en la elección de gobernador regional, mientras que en segundo lugar se posicionó Alejandro Navarro, que logró superar al otro candidato de la derecha Fernando Peña del Partido Republicano, y pasar a segunda vuelta con un 19,26% de los sufragios.

Giacaman ganó en 14 de las 33 comunas de la región, incluidas Concepción, Los Ángeles y Talcahuano. El respaldo de votantes de Peña; Ana Araneda, de Demócratas; y Luciano Silva, del Partido Social Cristiano; será decisivo y es donde ambos postulantes apuntarán en las cuatro semanas que restan para la definición.

El ex intendente del Bío Bío afirmó que los votos no se manejan en una oficina, sino que hay que conquistarlos, aunque no descartó reunirse con otros partidos y candidatos para negociar.

Saavedra respalda a Navarro

El exsenador Alejandro Navarro consolidó en esta elección el apoyo en zonas de tradición de izquierda como Coronel, Curanilahue y Penco, lo que proyecta una clara división geográfica y política que marcará la segunda vuelta.

Navarro, que este lunes recibió el respaldo del senador Gastón Saavedra, sostuvo que escuchará a todos los sectores en esta etapa de campaña.

Fernando Peña agradeció a las más de 170 mil personas que votaron por él y dijo que estuvo cerca de pasar a segunda vuelta, pero reconoció que lo superó un oponente implacable, de mucha trayectoria. Dijo que ya se puso a disposición de Sergio Giacaman para que pueda ganar el balotaje.

Desde Faro UDD, apuntan a que los comicios dejan un Bío Bío más fragmentado pero dinámico, y que la estabilidad y el desarrollo dependerán de la capacidad de los actores políticos para construir consensos y atender las demandas ciudadanas. Miguel Ángel Fernández, doctor en Ciencia Política y Subdirector Académico del Boletín Regional, se refiere al momento de ambos candidatos a gobernador.

Con la implementación del voto obligatorio, la región se posicionó entre las de mayor participación en el país, alcanzando un 87,5% del electorado. Sin embargo, la elección también dejó una importante tasa de votos inválidos, que llegó a 20% en el caso de concejales y 26,2% en consejeros regionales.

En la elección de gobernador, entre votos nulos y blancos sumaron 19.9%, equivalente a 238 mil 427 sufragios, 2 mil 600 votos más que los 235 mil 782 obtenidos por el candidato que marcó la primera mayoría en la región.