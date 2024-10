Tras la anulación del primer juicio por falta de perspectiva de género, este miércoles se volvió a condenar al alcalde de Laja -que va a la reelección-, Roberto Quintana, en calidad de autor del delito de acoso sexual a una funcionaria del municipio. El ilícito ocurrió en dependencias de la casa edilicia el 5 de agosto de 2021.

En el juicio oral simplificado realizado en el Juzgado de Garantía de la citada comuna, se dictó la sentencia 40 días de prisión en su grado medio, con el beneficio de la remisión condicional, donde deberá cumplir con el control de Gendarmería durante un año. Además recibió las penas accesorias de suspensión de cargo público durante el tiempo de la condena y una multa de 5 UTM ($332.805).

El juez Óscar Pacheco informó que previo al juicio, el fiscal y los intervinientes -abogado querellante y defensor- solicitaron en común acuerdo que se le volviera a preguntar al jefe comunal si aceptaba la responsabilidad en los hechos imputados, a lo que el acusado respondió que sí. Ello evitó que se realizara el juicio oral propiamente tal.

Asimismo explicó que la pena dictada al alcalde es en atención a que no tenía antecedentes penales previos.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el 5 de agosto de 2021, el alcalde ingresó a una oficina del municipio donde estaba la víctima, momento que aprovechó para cometer actos de significación sexual que provocaron una situación intimidatoria, hostil o humillante a la víctima, “consistentes en actos de acercamiento, abrazos, tocar con sus manos el rostro, pelo, brazos y manos de la víctima; intentar besarla, lo que es evitado por (…), continuando con los acercamientos, abrazos y besos en la mejilla de la víctima quien manifiesta su incomodidad pidiéndole que detuviera su actuar”.

Actuar que quedó grabado en un video al que tuvo acceso la unidad de Investiga de BioBioChile.

Admitió responsabilidad

El candidato a la reelección dijo a Radio Bío Bío que “he decidido admitir responsabilidad, lo que no implica reconocer culpabilidad. Acá se mostró públicamente un video que fue sacado de contexto y que no ha mostrado toda la historia”.

“Quiero dejar también en claro que fue sancionado por una falta y no por un delito, y quiero pedirle a la gente de Laja, que me conoce de toda la vida, que me juzgue por mi historia en la comuna y no por un error puntual”, añadió.

Por su parte, el abogado querellante Enrique Hernández señaló que con esta condena se cierra un ciclo doloroso para su representada. No obstante, igual reconoció que esperaban que Quintana fuese condenado por abuso sexual y no por acoso sexual, como finalmente ocurrió.

Es preciso indicar que el 26 de julio, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de nulidad presentado por la parte querellante -que representa a la víctima- ordenando un nuevo juicio. Es así que tras esta nueva instancia, la sentencia queda firme y ejecutoriada.