Los 14 besos del alcalde de Laja: el video que revela abuso sexual del jefe comunal a funcionaria

El nombre de la víctima fue modificado en este artículo para proteger su identidad. Así también el Departamento dentro del municipio donde trabaja.

“En resumen, besa 14 veces a la víctima y en distintas áreas de un costado del rostro. Además, el imputado procede a abrazarla en cinco ocasiones y le toma en dos oportunidades el rostro intentando besar la boca de esta”.

Ese es parte de los resultados de la investigación criminalística a los que llegó la Policía de Investigaciones luego de analizar la evidencia que pesa contra el alcalde de la Municipalidad de Laja, Roberto Quintana, en un causa por abuso sexual.

Según antecedentes exclusivos a los que accedió BBCL Investiga, se trata de un video que se mantuvo en reserva por más de dos años. En él se ve al jefe comunal intentando besar insistentemente a Pamela, una funcionaria de un departamento del municipio, aun cuando esta le pide reiteradamente que se detenga. La situación incluso le provocó —en el momento— un tic nervioso que la hizo llorar.

La máxima autoridad del municipio negó su participación cuando declaró frente a PDI. Argumentó que el día que se grabó el video él estaba con una agenda repleta de actividades. Hasta lo respaldó con fotos. Pero un informe que analizó los tres minutos de grabación fue tajante:

“Cuenta con evidencia sustancial para poder determinar que efectivamente el imputado visitó a la víctima en las dependencias de la oficina de esta última”.

Miradas insinuantes, abrazos desmedidos

Pamela llegó como contrata al municipio de Laja en 2009. Tres años más tarde ascendió a titular y en 2021 fue nombrada en el cargo de directora subrogante de una dirección municipal. Antes de ella era el propio Roberto Quintana quien dirigía al equipo. Hasta la última elección que fue ese mismo año, donde salió electo como alcalde.

Cuando Pamela declaró en la Fiscalía —a raíz de la denuncia que interpuso contra Quintana— detalló que fue en julio de ese año que empezaron los primeros acercamientos no deseados por parte de él. Por ejemplo, “abrazos desmedidos, roces con sus manos o miradas insinuantes”.

También confesó que el alcalde la llamaba para preguntarle cosas sin sentido. Algo así como si los lomos de toros eran legales. En esa misma ocasión, después de hacerle esa pregunta, se despidió y “tuvo un acercamiento desmedido”, donde “sus manos rozaron sus senos y su cintura”.

Las situaciones siguieron, según detalla la denuncia a la que accedió este medio.

Uno de los hechos más graves fue el 5 de agosto de 2021. Pamela estaba sola en su oficina. Eran cerca de las 15:00 horas cuando Quintana entró. En su declaración narró que ella lo saludó y él le respondió “la dejaron solita”, acercándose para darle un beso en la mejilla.

—Él seguía de pie sin decir nada. Su mirada no era normal. Me miraba de pies a cabeza y sin decir nada —pormenorizó la funcionaria frente a Fiscalía.

Pamela le preguntó por sus compañeros que estaban con licencia. Él dice que le iba a enviar los números por WhatsApp para que ella misma les hablara. Es en ese momento, según se lee en el documento, mientras esperaba los contactos, que su celular comenzó a grabar.

3 minutos de video

El teléfono quedó encima de su escritorio durante 3:36 minutos. Lo primero que se escucha es cómo Quintana le dicta los números de celulares de sus compañeros. Ella le agradece y él se acerca para besarla en la mejilla.

—Él me abraza, lo que fue desmedido ya que no correspondía. Y fue por mucho tiempo. Y le digo “ya, ya, gracias”, y en ese momento se queda al lado mío, muy cerca de mí y en un espacio donde no me podía ir ya que me tapaba el único espacio para salir.

Las imágenes muestran que en todo momento Quintana no dejaba de sonreír.

—Y seguía acercándose para besarme. En una oportunidad coloca su mano en mi cara y se acerca para besarme y corro mi cara para atrás y mi ojo empieza a lagrimear.

Confesó que fue por los nervios que sintió en ese instante. En el video se escucha cómo el alcalde le dice “no se ponga a llorar” y vuelve a rozarla con la intención de besarla. A los segundos le suelta otra frase: “es que usted me tiene tiritón”. E insiste con manosear su cara.

—En ese momento pensaba él es mi jefe, es el alcalde. Y si le pegaba quizás cuáles serían las consecuencias en mi trabajo —testificó Pamela.

8 minutos más tarde, Quintana se va de la oficina.

Vea el video

Después de la grabación

Lo primero que hizo Pamela fue llamar a su hermano para contarle lo que había vivido. Le envió el video y reveló que no era la primera vez que experimentaba algo así. Él la logró calmar.

—Por la situación jerárquica temía perder su trabajo, temiendo que la juzgaran, ya que pensaba era ella la que estaba haciendo algo malo —reconoció su hermano dentro de la investigación judicial.

Interpusieron un Recurso de Protección que fue rechazado en la Corte de Apelaciones de Concepción. Después vino la denuncia penal en tribunales donde se adjuntó el video como prueba.

Otra persona que se enteró de todo fue la secretaria de la Municipalidad de Laja. Esta misma llamó a Pamela el 27 de junio del 2021, para preguntarle por qué no se presentó a una reunión de directivos.

—Pamela se dirige a mi oficina y comienza a contarme que ella no había querido asistir porque se sentía incómoda con el alcalde —se lee de su declaración.

Su consejo en ese momento fue que contestara todas las respuestas que Quintana le hacía porque se debía, probablemente, a la relación laboral que tenían.

“Si cometí un error tendré que pagarlo”

El 8 de noviembre fue la primera vez que el alcalde de Laja llegó hasta las dependencias de la PDI en Los Ángeles por el delito que se le estaba imputando. Hizo uso de su derecho a guardar silencio. La segunda vez que se presentó fue un mes más tarde, en compañía de su abogada.

—Quisiera aclarar que desde el momento que la conocí hemos tenido una relación netamente laboral y cordial —comenzó su testimonio—. Me llamó rotundamente la atención, ya que en primer término, nunca me he propasado con ella en ningún sentido de la palabra. Segundo, ella nunca me hizo saber que algo de nuestra relación laboral le molestara y tercero, nunca he sido acusado de hecho alguno al interior del municipio o fuera de este.

Se defendió. Aseguró que ese día, cuando se grabó el video, estuvo en diferentes actividades fuera del municipio. Que regresó tarde y luego se fue directo a su casa.

—Descarto completamente haber estado a solas en la oficina con doña Pamela —afirmó.

Para hacerlo creíble adjuntó 20 fotos y la cronología de su agenda: seis fotocopias impresas.

En una de las pocas entrevistas que dio posterior a los hechos imputados, expresó que “el trasfondo de la acusación era tratar de desestabilizar la administración y que no le estaban permitiendo hacer su trabajo”.

—Si cometí algún error, tengo que pagarlo. Si no lo cometí, tendrán que pedirme las disculpas del caso —respondió en dicha instancia.

Evidencia sustancial

Poco más de un mes después de lo que dijo la Brigada de Delitos Sexuales de Los Ángeles analizó el video por orden del Ministerio Público y los resultados lo contradijeron.

En el informe, se estipula que Quintana besó 14 veces a Pamela y la abrazó otras cinco.

comillas En resumen, besa 14 veces a la víctima y en distintas áreas de un costado del rostro de la víctima. Además, el imputado procede a abrazar a la víctima en 5 ocasiones y le toma en dos oportunidades con sus manos el rostro, intentando besar la boca de esta última, quien en reiteradas oportunidades, verbaliza su incomodidad a las acciones del imputado, pidiéndole que pare y que no sea insistente - Resultados investigación criminalística

En dicho análisis también quedó expuesto la existencia de un segundo video, el que no se ve pero sí se escucha.

“Posterior a lo que fuera un posible contacto físico desde el imputado hacia la víctima, este verbaliza: “está caliente guachita”. Además, en lo que pareciera otro contacto físico entre las partes, la víctima verbaliza: “cuidado con las manos”, probablemente haciendo referencia a algún tipo de contacto que ella consideró indebido” —concluye el documento elaborado por la PDI.

Así las cosas, el peritaje arrojó que se “cuenta con evidencia sustancial para poder determinar que efectivamente el 5 de agosto de 2021, entre las 15:00 y 16:00 horas, el imputado visitó a la víctima en las dependencias de la oficina de esta última”.

Agregó que se verificó los hechos investigados “junto con el acaecimiento del delito en materia, teniendo como sujeto activo de los hechos, al imputado Roberto Quintana Inostroza”.

“Castigada por este denuncia”

Si bien en marzo de 2022 estaba programada la audiencia por abuso sexual contra Roberto Quintana, esta se reprogramó por diferentes razones. Entre ellas, cambios de abogados.

En febrero de 2023 la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección interpuesto por Pamela y ordenó adoptar nuevas medidas para hacer cumplir la cautelar de alejamiento contra el alcalde. Esto, porque Quintana siguió ejerciendo sus funciones en la alcaldía y Pamela fue reasignada a otra oficina.

La ministra de la Corte de Apelaciones, Nancy Bluck, manifestó en ese entonces que era la propia víctima quien seguía pagando las consecuencias.

—Una medida que en principio está destinada a la protección de la víctima o denunciante del abuso o del acoso sexual, termina siendo de alguna manera castigada por esta denuncia.

A la fecha, todavía se espera que se realice la audiencia.