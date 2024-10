Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Delegación Presidencial en la región del Bío Bío no ha tomado acciones legales aún, tras el derribo de una torre de vigilancia de incendios forestales en Florida y el robo posterior de equipos de otra estructura similar. El municipio de Florida expresó su frustración al no lograr comunicarse con el Gobierno, especialmente preocupados ante la proximidad de la temporada de incendios. La torre destruida tenía tecnología avanzada valuado en más de 120 millones de pesos. La delegada presidencial, Daniela Dresdner, mencionó que no se han presentado querellas aún, pero se harán cuando se reúnan suficientes pruebas. Por otro lado, el municipio también lamentó la falta de respuesta de la delegación y solicitó a Forestal Arauco que reconstruya la torre y reponga los equipos de comunicación afectados. Además, reportaron cortes de energía por robos de cables, pidiendo mayor patrullaje policial.