La Junta Regional de la Democracia Cristiana en el Bío Bío decidió seguir adelante con una reunión con Alejandro Navarro, único postulante de izquierda a la gobernación, a pesar de la postura del presidente nacional del partido de no respaldarlo, luego de considerar su vínculo con el gobierno venezolano como un factor determinante. Por su parte, el Partido Comunista reafirmó su apoyo a Navarro bajo ciertas condiciones programáticas, mientras que el Partido Socialista aún no define si lo respaldará, esperando una decisión colectiva. María Carolina Inostroza, presidenta regional de la DC, no descartó la posibilidad de dejar en libertad de acción a la militancia. El PC sugiere que decisiones como la de la DC favorecen a la derecha, y buscan consensuar una candidatura única de los sectores progresistas para abordar los problemas de la región.