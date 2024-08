Los partidos del pacto oficialista dudan en respaldar a Alejandro Navarro como candidato a Gobernador Regional, a pesar de haber reunido las firmas necesarias. Mientras el PS muestra apoyo, la DC cuestiona su cercanía con Maduro, con el diputado Eric Aedo indicando que no lo respaldarán si no aclara sus vínculos con el régimen venezolano. A pesar de las divisiones, Gastón Saavedra del PS aseguró que el partido cumplirá sus compromisos. En tanto, el Frente Amplio presenta divisiones, con Revolución Democrática en desacuerdo y Convergencia Social a favor. Este sábado podrían haber definiciones en la colectividad de Gobierno.

Los partidos políticos del pacto oficialista aún no se convencen de apoyar a Alejandro Navarro en su candidatura a Gobernador Regional. Si bien el Senador Gastón Saavedra del Partido Socialista dijo que hay un apoyo del partido, aún no habría una instrucción del conglomerado.

El ex senador y ex diputado, logró reunir la firmas para inscribirse como candidato a Gobernador Regional, bajo el alero del Frente Regionalista Verde Social. Si bien se presentó como candidato único del sector, su postulación aún no convence del todo a militantes y partidos de la coalición.

Dudas por cercanía con Maduro

En la Democracia Cristiana estudian a quien apoyar, mientras que otros más críticos, como el diputado Eric Aedo (DC), indicaron que no respaldarán la candidatura del ex senador por su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro.

Aedo espera que Navarro aclare sus vínculos y declaraciones en favor del régimen en Venezuela, sosteniendo que de no escuchar una condena con claridad, “entonces no estoy en condiciones de apoyarlo”.

En tanto, en el PS hay militantes activos y eventuales postulantes al parlamento que no están del todo convencidos de la postulación. Así lo manifestó el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, quien dijo estar en reflexión al respecto.

Sin embargo el legislador socialista, Gastón Saavedra, al margen de las públicas diferencias que tiene con Navarro, aseguró que tendrá el apoyo del conglomerado porque “el partido cumple sus compromisos”.

Respecto de la cercanía del ex senador con el régimen de Nicolás Maduro, dijo que es resorte de cada uno el camino político y que hay que tener claro que se está postulando para Gobernador Regional y no para otra cosa.

Finalmente, fuentes del Frente Amplio dieron cuenta que hay división en el conglomerado frente a la candidatura de Navarro, ya que el ala de Revolución Democrática no estaba de acuerdo con la nominación, mientras que Convergencia Social sí abogó por la candidatura.

Este sábado podría haber definiciones en la colectividad de Gobierno.