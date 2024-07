La justicia en Concepción rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por la Defensoría a favor de la fiscal Maritza González, quien enfrenta una querella por violencia intrafamiliar de su ex esposo. En una audiencia de dos horas, la jueza cuestionó el cierre de la investigación por el Ministerio Público sin realizar diligencias clave.

La justicia en Concepción rechazó la solicitud de sobreseimiento que hizo la Defensoría en favor de una fiscal, quien enfrenta una querella por violencia intrafamiliar (VIF) presentada por su ex esposo.

En la audiencia, la jueza cuestionó que el Ministerio Público cerrara la investigación sin realizar diligencias que podrían dar luces sobre el delito denunciado y la participación de la imputada.

Fue una extensa audiencia, de alrededor de dos horas, en la que el Juzgado de Garantía penquista recibió los argumentos de la Fiscalía Regional de Ñuble para sustentar la decisión de dar por concluida la investigación, sin cargos, contra la persecutora de Concepción, Maritza González.

La Defensoría, por su parte, instaba al sobreseimiento de su representada, alegando la total inocencia respecto de la denuncia presentada por su ex cónyuge, el abogado Andrés Méndez.

Tras un acabado análisis de los alegatos realizados, a cuyo audio tuvo acceso Radio Bío Bío, la jueza Claudia Castillo concluyó que la indagatoria no estaba completa, citando como ejemplo un informe psicológico solicitado por el querellante y al que no se dio lugar, pero no de forma definitiva.

Otros de los antecedentes apuntaban a que derechamente no se configuraba el delito de violencia intrafamiliar y menos la responsabilidad de la fiscal González, todo lo cual fue desechado por la magistrada.

La fiscal querellada fue representada por el defensor regional (s) Pablo Ardouin, y la titular de la investigación es la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla.

Tras la resolución del Juzgado de Garantía, se fijó la audiencia de reapertura de la investigación para el 9 de agosto, mientras que el 9 de septiembre el Ministerio Público insistiría en el fin de la causa a través de un no perseverar.