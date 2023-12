El gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, se refirió a la formalización de dos ex funcionarios del Gobierno Regional y otras tres personas por la arista de la Fundación En Ti, que investiga el presunto desvío de fondos públicos, que asciende a 250 millones de pesos.

En conferencia de prensa, Díaz afirmó que el Ministerio Público hizo sus solicitudes, las defensas hicieron sus descargos y el tribunal ponderó los hechos y aplicó el derecho, determinando medidas cautelares menores a las que se esperaban por la opinión pública.

“Y esto es bien importante lo que estoy diciendo, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que ocurre. Por eso es tan importante que uno se atenga a la realidad”, dijo el Gobernador.

Agregó que las formalizaciones sólo significan que se informa de qué están acusados a las personas y que ellas tienen derecho a defenderse.

Díaz reiteró que su conducta será de absoluta cooperación con todas las instancias a las que sea convocado, ya sea el Ministerio Público, la Contraloría, el Consejo de Gobierno Regional o el Tribunal. “Estamos implementando 18 medidas de mayor exigencia de estándar, incluso sobre la ley, para poder garantizar el buen uso de los recursos fiscales”, aseguró.

“Cuando seamos convocados al Tribunal vamos a participar como corresponde, con la frente en alto, con las manos limpias y con el mayor ánimo de colaborar para que se establezca la verdad“, añadió Díaz.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de Rodrigo Martínez, ex administrador del GORE Bío Bío, quien a través de su abogado Waldo Ortega, en la audiencia de formalización, lo responsabilizó de las decisiones que se tomaron respecto a la Fundación En Ti y que lo habría obligado a renunciar. “En los tribunales es donde se tiene que esclarecer la verdad. En los tribunales es donde se tienen que no solo decir cosas, sino que se tienen que acreditar las cosas”, respondió Díaz.

“Asumo la realidad como es”

Consultado por las eventuales repercusiones que tendrá este proceso judicial en su eventual reelección el próximo año, el Gobernador Regional del Bío Bío manifestó que “asumo la realidad como es”.

“No lloro frente a la realidad, la asumo, la gestiono. Por mientras estoy dedicado a trabajar en prevención de incendios, estoy fortaleciendo mecanismos de seguridad de la región, estamos trabajando intensamente en temas de inclusión. Somos sede en trabajo relativo a paz y entendimiento. Mire, esto es un hecho. ¿Me gustaría que hubiera sido así? No, no me habría gustado. Me encantaría que hubiera sido de una manera distinta, pero es lo que es y lo asumo; y sigo trabajando porque, bueno, los contribuyentes para eso me pagan el sueldo”, concluyó la autoridad.