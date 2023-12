El caso Fundación En Ti, que investiga el presunto desvío de 250 millones de pesos destinados a un proyecto social en Barrio Norte de Concepción, en la región del Bío Bío, escribió su primer capítulo judicial en el Juzgado de Garantía penquista.

El juez Iohan León rechazó la prisión preventiva para los cinco imputados, considerando que no se cumplen los requisitos legales para aplicarla, y que existen otras medidas menos gravosas que aseguran el cumplimiento del procedimiento.

Los imputados son Camila Polizzi, Sebastián Polanco, Diego Polanco, el ex administrador del Gore Bío Bío, Rodrigo Martínez, y el ex jefe de División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña. Los delitos que les imputó la Fiscalía son estafa, uso malicioso de documento oficial, usurpación de identidad, lavado de activos y fraude al fisco.

Durante la audiencia, la Fiscalía basó la acusación en 18 tomos de la carpeta investigativa. Sin embargo, esta declaración fue insuficiente para convencer al juez León, quien estimó que no se podía presumir su culpabilidad sin una investigación más profunda. La fiscal Anticorrupción, María José Aguayo, tras escuchar audios de Polizzi y compañía menciona en su argumentación que “esta era una verdadera empresa delictual“.

Presupuestos para fraude de subvenciones

Sobre la base de estos acontecimientos, en la misma audiencia, el juez no compartió la calificación del delito que formalizó la Fiscalía. El magistrado sostuvo que hay presupuestos para el delito de fraude de subvenciones, pero no para el de fraude al fisco; tampoco para el lavado de activos, delitos que desestimó en esta primera instancia procesal.

Los abogados defensores se opusieron a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, alegando que no hay antecedentes suficientes para acreditar los delitos, que sus representados tienen arraigo social y familiar, y que han colaborado con la investigación. Incluso, el abogado del ex administrador Rodrigo Martínez, Waldo Ortega, sostuvo que no hay delito en la arista Fundación En Ti, que su representado cumplía con su función gestora y si hubiese responsabilidad penal, esa es del gobernador Rodrigo Díaz.

Arresto domiciliario total

Así las cosas, el juez León decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total para Camila Polizzi, Sebastián Polanco, Diego Polanco, Rodrigo Martínez y Simón Acuña; además de arraigo nacional para todos. El plazo de investigación se fijó en 270 días (9 meses). Consideró que los antecedentes aportados por el ente persecutor no fueron suficientes para configurar los delitos de estafa y lavado de activos.

“Nosotros estimamos que las cinco personas deben estar privadas de libertad por la atribución que se ha realizado, pero no a través de la medida de última ratio, como sería la prisión preventiva, sino que a través de un arresto domiciliario total para todos“, dijo.

“Tribunal estimó una cosa diferente, por distintas elucubraciones”

Cabe destacar que la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, apeló en sala respecto de las cautelares para los hermanos Polanco y Camila Polizzi, lo que fue desestimado por el juez. De todas maneras, la persecutora se mostró satisfecha por lograr una medida cautelar que viene inmediatamente después que la prisión preventiva, que es el arresto domiciliario total.

“Había mérito suficiente para pedirla y por eso la solicitamos -prisión preventiva-. El Tribunal estimó una cosa diferente por distintas elucubraciones propias del Tribunal, estimó no imponer la medida de prisión preventiva; pero sí imponer la que está inmediatamente después de la prisión preventiva, que es el arresto domiciliario total”, expuso la persecutora.

El abogado defensor de Camila Polizzi, Pablo Ardouain, se refirió a la solicitud de apelar a la Corte de Apelaciones de Concepción respecto de las medidas cautelares, lo que dijo habrá que revisar en su momento. Agregó que habrá que evaluar si su defendida declarará en medio de la investigación, debido a que se ha acogido a su derecho a guardar silencio.

“Yo no quiero hablar de éxito para nosotros. Estamos satisfechos con la resolución en el sentido que doña Camila puede esperar en su domicilio el destino de la causa”, manifestó.

Pruebas de Fiscalía que complican a Camila Polizzi

La Fiscalía en medio de su presentación, mostró registros de audio y firmas supuestamente falsificadas; además de un cuaderno donde Polizzi las habría practicado, y de esta manera justificar asistencia a talleres supuestamente realizados por la Fundación En Ti.