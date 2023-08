El jurista aseguró que a la fecha duele saber que no existen avances en la indagatoria, dejando un sentir de completa impunidad ante el terrible ataque en Contulmo, región del Bío Bío, que incluyó a un adulto mayor con una de sus piernas mutiladas.

“Lamentable constatar que los hechos hablan por sí solos. A estas alturas, más allá de lo difícil de una investigación de esta naturaleza, no se puede constatar ningún avance respecto de la identificación, persecución y sanción de los culpables de un hecho de esta gravedad”, dijo el profesional.

Así mismo, agregó que con todos los antecedentes evidenciados a la fecha, hay zonas del país donde no hay ley.

“Esa circunstancia, la circunstancia de que no se pueda sancionar a los culpables de hechos tan graves, son aquellas cosas que permiten afirmar que hay partes del territorio nacional en las cuales el Estado de Chile no está actuando. No está aplicando aquello que le corresponde, que es el imperio de la ley”, añadió.

Pese a este vacío en resultados, el abogado aseguró que aún se mantiene una pequeña luz de esperanza con tal de identificar y castigar a los delincuentes, aunque las expectativas, dijo, han ido a la baja con el tiempo.