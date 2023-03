Empresas Vega Monumental notificó a sus locatarios la no renovación de sus permisos en el sector del Mercado Mayorista. Esto, debido a la inseguridad en la zona y a un proyecto vial que se desarrollará en el recinto.

La jornada de este miércoles, el popular local Manhattan de Concepción informó que se le solicitó el cierre de sus puertas en contra de su voluntad tras 43 años de historia en la capital penquista, región del Bío Bío.

Desde Empresas Vega Monumental, comunicaron que se notificó a los dueños de locales gastronómicos del recinto que sus arriendos no serán renovados una vez que expiren. Esto, ya que se desarrollará un proyecto vial en el sector.

Entre otra de las principales razones que impulsaron esta medida, la empresa indicó que se debe a los hechos delictuales registrados en las últimas jornadas como: balaceras y peleas a cuchillazos entre bandas criminales, con heridos graves y daños irreparables.

Manhattan de Concepción es obligado a cerrar sus puertas

En conversación con Radio Bío Bío, el dueño del local Manhattan de Concepción, Ricardo Denevi, uno de los principales afectados por esta medida, manifestó su molestia y criticó las pocas opciones que les han propuesto para continuar con su funcionamiento.

“Hace como 7 meses atrás me llegó una carta, que por consecuencia de tres hechos de delincuencia que hubieron aquí durante la noche, nos iban a pedir el local. Yo les contesté que lamentablemente ellos tenían prohibido a los guardias salir y que durante 40 años que trabajé en la noche, nunca hubo un problema de esta magnitud”, explicó Denevi.

“Lamentablemente, dos años atrás hubo dos problemas porque la delincuencia cambió abruptamente su modus operandi. Ese es otro problema”, expuso.

“Tanto es así, que opté yo, y todos los locales de mis compañeros, de cerrar a las 00:00 horas. Yo cierro a las 01:00 horas. Nadie trabaja hasta el otro día como lo hicimos por 40 años que atendimos a tanta juventud, tantos jóvenes”, detalló el locatario.

Local popular no aceptó condiciones: les interpusieron demanda judicial

Si bien desde Empresas Vega Monumental señalaron que se les dio la posibilidad a los dueños de instalar sus locales al interior del establecimiento mayorista, Denevi cuestionó lo reducida de la jornada laboral. Esto, ya que no es viable.

En esa línea, precisó que “me ofrecían irme adentro del techado, cosa que no es viable, porque ahí se trabaja hasta las 8:00 horas. Prácticamente, toda la gente de mi picada es la gente de afuera que transita, que nos viene a comprar, a conocer la picada”.

“Adentro no hubiéramos vendido nada. Por eso nadie le aceptó”, sostuvo. Asimismo, “les dijimos que porqué no nos daban a la entradita unos localcitos mirando hacia fuera con una reja, que a las 00:00 horas ellos cerraban la reja y hasta ahí llegaba para atender. Tampoco quisieron”.

“Entonces, como después ya no pudieron, nos dijeron por término de contrato“, acusó el dueño del popular local penquista.

Además, indicó a BioBioChile que, tras no aceptar las opciones que le ofrecieron, “me llegó una demanda judicial que está en el juzgado. Yo me estoy defendiendo con mi abogado”. El plazo que le dieron desde el tribunal fue “hasta el 4 de mayo“, detalló.

Empresa asegura que arrendatarios solicitan intervención en el sector

Desde el comunicado que emitió la Vega Monumental, aseguraron que numerosos arrendatarios del Mercado Mayorista se han acercado a la Administración para solicitar que se intervenga en ese sector. Esto, enfatizando en la inseguridad que genera en los locatarios, proveedores y clientes, ya sea de noche o madrugada.

Finalmente, sostienen que la intervención de este sector permitirá desarrollar un proyecto vial que contempla el cierre de todo el lateral de la caletera para una nueva salida del Mercado Mayorista hacia Avenida Alessandri. De forma, se optimizará el flujo vehicular interno y externo, así como la seguridad del perímetro.