Hay una visión optimista por parte de las autoridades regionales respecto de cómo ha ido avanzando la aplicación de un Estado de Excepción tras otro en las provincias de Arauco y Bío Bío, esto a que los hechos de violencia han ido a la baja.

De todas maneras la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, aseguró que la medida se mantendrá hasta que las personas que habitan estas zonas se sientan en la libertad de hacer sus tareas cotidianas con el resguardo y seguridad necesarios.

“Nosotros no podemos retirar un Estado de Excepción si no podemos asegurar que las familias, que son las familias que viven en esta zona, van a poder mantener la seguridad, que han visto incrementada durante estos meses de Estado de Excepción. Esta no es una decisión que podamos tomar automáticamente”, precisó la autoridad regional.

Estado de Excepción en provincias del Bío Bío

Desde la asociación de contratistas forestales, su gerente, René Muñoz, espera que el Estado de Excepción se mantenga, hasta que operen de manera eficaz las instituciones del Estado, es decir, las policías y la Fiscalía con los medios adecuados para recuperar el Estado de Derecho y el orden.

“Mientras eso no funcione de manera eficaz, creemos que el Estado de Excepción se deber mantener porque hay que recuperar el orden, el orden que teníamos hace 10 años atrás (…). El Estado de Excepción se tiene que mantener”, manifestó Muñoz.

Según explicó la delegada presidencial, son los buenos resultados los que argumentan que el Estado de Excepción se mantenga, esto para perseguir el crimen organizado y la delincuencia.

“Los buenos resultados tiene en parte que ver con el Estado de Excepción. Definitivamente, también tiene que ver con la persecución del crimen organizado, que es algo que se ha llevado adelante con mucha fuerza (…)”, indicó Dresdner.

Recordemos que en el Congreso Nacional se aprobó una nueva extensión de la medida de Estado de Excepción para las provincias de Arauco y Bío Bío, la que se mantendrá vigente hasta el próximo 10 de febrero.