Sobre la nueva emergencia, esta vez en un hogar del Sename en Concepción, los funcionarios informaron que Carabineros no intervino, no ingresó a la residencia, y que Bomberos -al no tener el resguardo policial- tampoco intentó bajar a los menores que se subieron peligrosamente al techo del inmueble.

Este nuevo episodio, involucró a un joven descompensado el que habría amenazado con suicidarse subiéndose al techo de la residencia que el Sename tiene en el centro de Concepción.

Esa conducta fue replicada por otros dos compañeros, lo que llevó a los educadores a llamar a Carabineros, a Bomberos y al SAMU, pero sin que los efectivos policiales actuaran, según informó el dirigente de la Asociación de Funcionarios del Sename, Cristian Araya.

La versión de los tenientes de Carabineros y Bomberos, Juan Jorquera e Ignacio Navarrete, respectivamente, fue distinta, dando a entender que su intervención permitió terminar con la emergencia.

Sin embargo, Araya señaló que fue de motu proprio que los internos bajaron, sin siquiera la acción del personal del hogar, pues no existe preparación para este tipo de episodios y lo que se aplicó fue el protocolo general.

Frente a las consultas sobre estas diferentes versiones, la Dirección Regional del Sename no se pronunció, limitándose el director Patricio Muñoz a descartar que el incidente haya sido un intento de suicidio e informar a su vez que los menores que subieron al techo están en buenas condiciones.