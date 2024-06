La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se pronunció sobre nuevos antecedentes en la investigación del megaincendio en Valparaíso y las críticas a Christian Little, director ejecutivo de Conaf. Durante una actividad en el Estadio Sausalito, Ripamonti destacó la revelación de graves fallas en el incendio y abogó por una nueva ley para garantizar seguridad. Respecto a Little, señaló la necesidad de cambiar la institucionalidad. Además, se evidenció demoras en las demoliciones postincendio, con un 67% de avance en el Olivar.

¡La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió a los nuevos antecedentes que se han conocido en la Comisión Investigadora por el megaincendio registrado en febrero en la región de Valparaíso, y a las críticas y solicitudes de renuncia al director ejecutivo de Conaf, Christian Little.

En medio de una actividad desarrollada en la Explanada Estadio Sausalito, la jefa comunal respondió a las preguntas de la prensa sobre los antecedentes que se han conocido en la indagatoria por el megaincendio y también respecto a la situación de los residentes del edificio Euromarina II que no han abandonado las instalaciones pese a su decreto de inhabitabilidad.

Sobre el megaincendio, Ripamonti dijo que le da tranquilidad que “la verdad está saliendo a la luz y nos está dando la razón”, ya que “está develando fallas que son muy grandes y que estuvieron debajo de la alfombra mucho tiempo”.

Por ello espera que lo ocurrido permita avanzar en una nueva ley de incendios para contar con “dispositivos normativos para que existan presupuestos adecuados, sistemas de control en las instituciones técnicas, que son las necesarias para salvar la vida a las personas”.

Al ser consultada si debe renunciar el director ejecutivo de Conaf, eludió referirse a él en particular, pero apuntó a que “tiene que cambiar una institucionalidad completa y en esto no me refiero a los trabajadores necesariamente; me refiero a presupuestos, logística, institucionalidad, sistemas de controles, recursos, estrategias, conocimiento científico, sistemas de compra, tecnología”.

Demora en demoliciones

De acuerdo con la información del Ministerio de Obras Públicas, hay una tardanza en la demolición en las zonas siniestradas. Por ejemplo, en el sector del Olivar, presenta un 67% de avance, pese a los meses transcurridos desde la emergencia.

La militante de RD indicó que el MOP debería extender y agilizar aumentos de contratos para poder avanzar con mayor rapidez. “Necesitamos avanzar más rápido”, emplazó.

Familias que se niegan a evacuar Euromarina II

También fue consulta sobre las familias que se niegan a evacuar el edificio Euromarina II, declarado inhabitable por un nuevo socavón, donde manifestó que el proceso que están viviendo los afectados es tremendamente duro. Por eso, insistió que como municipio están del lado de los residentes.

En esa misma línea reconoció que es difícil para un grupo familiar tener que dejar su domicilio de un día para otro.