De visita en la región de Valparaíso, el Presidente de la República, Gabriel Boric, indicó que los afectados por los incendios en ese territorio deben tener un techo antes que parta el invierno.

Tras sostener una reunión con autoridades de la zona, el mandatario expresó que “de aquí al ivierno, a que partan las lluvias, todas las familias afectadas tienen que tener un techo donde resguardarse”.

“La urgencia hoy día, donde están enfocados todos los principales esfuerzos, es en el techo”, apuntó.

En ese sentido, el jefe de Estado reconoció el trabajo efectuado tanto por alcaldes como por trabajadores municipales.

Asimismo, Boric precisó que “hay quienes dicen muy livianamente que aquí no se ha hecho nada. Yo les quiero decir que eso no es cierto”.

“Siempre van a haber necesidades que aún no se han cubierto, pero que estamos haciendo el máximo esfuerzo por llegar. Pero no es cierto que no se ha hecho nada”, expresó.

En esa línea, el Presidente de la República hizo un llamado al Parlamento a legislar con prontitud la Ley de Incendios que se discute en el Congreso.

A ello, sumó que también se debe apoyar “la ley que crea el Servicio Nacional Forestal que reemplaza a la Conaf, con nuevas funciones y competencias para la lucha contra los incendios”.