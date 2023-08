La Fiscalía Local de Viña del Mar confirmó que pretende formalizar a un abogado acusado de “apropiarse de un timbre notarial”, hecho que fue descubierto a través de cámaras de seguridad.

El jurista, entre otras causas, ha defendido al denominado “abogado del metanol” y a una “persona de interés” en la investigación por la muerte de Valentina González, quien fue hallada sin vida en un motel. Sin embargo, no pudo ser ubicado por Carabineros.

Se trata de Karl Pirtzl Saldívar, abogado de profesión. Su nombre ha sido conocido en la región de Valparaíso porque ha patrocinado varias causas penales de alta connotación pública.

Una de ellas es la denominada como “el abogado del metanol”. Defendió al jurista Ricardo González Latorre, ahora condenado a 24 años de cárcel por envenenar a clientes para cobrar seguros de vida.

En otro caso, asumió la representación de un sujeto de interés en el crimen de Valentina González. Este acusado acompañaba a la joven de 27 años cuando fue hallada sin vida en un motel de la comuna de Quintero.

Pero ninguna de estas causas se relaciona con la que ahora enfrenta él, como imputado. La Fiscalía de Viña del Mar confirmó que pretende formalizar cargos en su contra por el delito de obtención indebida de timbres o sellos verdaderos u oficiales.

Defensor de caso Valentina y abogado del metanol habría sido sorprendido por notarios

Desde el Ministerio Público aseguran que “el imputado fue sorprendido por funcionarios de la Cuarta Notaría de Viña del Mar, apropiándose de un timbre notarial, hecho que fue confirmado por las cámaras de seguridad, lo que fue levantado como evidencia” por Carabineros.

Al respecto, el abogado Pablo Tello, quien ha trabajado con Karl Pirtzl, defiendió su inocencia, argumentando que dicho sello lo podría obtener sin necesidad de robar.

“Tengo claridad de que él no tiene nada que ver con esto. Lo conozco y sé que es una persona que no estaría dispuesta a hacer esa clase de cosas. Entiendo que fue un timbre o algo así que se perdió, y en el fondo no tiene ningún sentido que tome algo que podría obtener de cualquier forma”, aclaró.

Representante de familia de Valentina pide investigar a Karl Pirtzl

Sin embargo, la abogada Cynthia Pérez, otra abogada que conoce a Pirtzl y representa a la familia de Valentina González, joven fallecida en el motel “El Duende” de Quintero, pidió que se inicie una investigación.

“Es lamentable. Tiene que ser investigado. Debe el Ministerio Público ahondar y levantar evidencias para efectos de poder configurar o no la comisión del ilícito. Como todo abogado, también esperar que él (Karl Pirtzl) colabore en la investigación”, sostuvo.

Defensor arriesgaría penas de presidio menor

Por su parte, la abogada de la firma Castro Asociados, Francisca Castro, aseguró que, independiente de que el jurista haya o no utilizado el timbre para perjudicar a otra persona, se le debe sancionar con todo el rigor de la ley.

“Va a ser castigado con presidio menor en cualquier de sus grados. Aún cuando el delito no esté consumado, es decir, aún cuando esta persona no haya utilizado los timbres para perjudicar a un tercero, igualmente se le va a castigar como si estuviese consumado”, advirtió.

Importancia de timbre notarial robado por defensor

Consultado por BioBioChile sobre la importancia de este timbre notarial, el abogado de la firma Carval&Asociados, Vonimir Valencia, hizo énfasis en que incluso podría servir para autorizar copias de escrituras públicas inexistentes (es decir, falsas).

“La procuración indebida de los sellos o timbres notariales tiene importancia, porque con ellos el imputado podría otorgar “copias” de escrituras públicas que bien podrían no existir“, afirmó.

“Estas últimas son aquellas que el notario autorizante otorga dando cuenta expresa de que es un testimonio fiel de su original, agregando la fecha, firma y sello del funcionario (notarial). Estas copias podrían ser consideradas como instrumentos públicos (fidedignos) en cuanto a su valor probatorio, cuando en realidad no lo son”, detalló.

Finalmente, Karl Pirtzl fue contactado por Radio Bío Bío, pero declinó entregar declaraciones. El Ministerio Público, en tanto, también confirmó que la investigación se encuentra vigente “a espera del parte e informe de diligencias”.