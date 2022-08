Luego de la performance sexual con una bandera chilena en el acto de cierre de “Apruebo Transformar”, en la comuna de Valparaíso, se realizaron condenas transversales en el mundo político, lo que también desencadenó la búsqueda de los responsables del hecho.

Se trató de una performance de connotación sexual efectuada por el grupo “Las Indetectables”, por lo que movimientos del Apruebo, el Gobierno y los productores del evento sancionaron la acción ocurrida en un espacio familiar, por ende, presenciado por niños, niñas y adolescentes.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, el alcalde de la comuna de Valparaíso, Jorge Sharp, se manifestó contrario al hecho y que “lo que pasó en Valparaíso no va a cambiar el voto de nadie”.

En la instancia indicó que “en lo personal no conozco al grupo, no soy parte de esas redes. Esto quedó en manos del productor que fue el que definió la subida de los artistas, él ha sido claro en señalar que lo sucedido guarda en una responsabilidad en él”.

“Ahí hubo un error, creo que lo señalé en mi declaración (…) Señalé disculpas, me pareció necesario por qué este hecho pudo haber afectado a niños, niñas y adolescentes”, comentó el jefe comunal de Valparaíso.

En sumatoria a lo anterior, dijo que finalmente el error terminó por empañar este acto multitudinario donde hubo más de 3 mil personas en la Plaza Victoria.

“Me parece bien llamativo que aquí haya gente que diga que aquí hay un atentado a la seguridad del Estado, eso es un aprovechamiento del Rechazo para poder ganar más votos”, opinó Jorge Sharp ante las declaraciones de la oposición.

En paralelo, volvió a recalcar que el acto no era municipal; sin embargo, los abogados del organismo analizarán la situación para posibles acciones judiciales. Asimismo comentó que: “No estoy de acuerdo con lo que pasó, hay muchos grupos vinculados (a la comunidad transexual) que han expresado su malestar”.

“Lo que pasó en Valparaíso no va a cambiar el voto de nadie”, afirmó Sharp, quien también recalcó que “lo que había pasado no era aceptable, que el contexto, el sentido, en el lugar donde había familia, esa acción no tenía relevancia”.

Finalmente, el alcalde Jorge Sharp concluyó que: “El productor tiene una responsabilidad gigantesca, sentí el deber de dar un paso al frente. Hay cosas que no son aceptables en el espacio público, no todo es legítimo”.

Escucha aquí la entrevista realizada por Julio César Rodríguez