La Fiscalía de O\'Higgins ha iniciado una investigación de oficio tras las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en las raciones de comida pagadas pero no entregadas a estudiantes de la región. La Junaeb pagó más de 3.500 millones de pesos por 284 raciones que no se distribuyeron correctamente entre septiembre y octubre de 2022. Se abrió una causa por fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, siendo el fiscal jefe de Alta Complejidad de O\'Higgins quien está a cargo del caso. La Contraloría instruyó un sumario por las graves irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, remitiendo los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Junaeb pagó a la empresa Soser S.A. $3.554 millones por 284 raciones cuando debieron haber sido 796 mil, lo que equivale a $12.5 millones por cada ración de Once Nivel Básica.