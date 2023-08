El lunes 21 de agosto, a las 16:00 horas, el Municipio de Santa Cruz envió informes Alfa al Gobierno con los requerimientos que tenían producto del sistema frontal. Tras ello, el alcalde William Arévalo aseguró que no había llegado la ayuda correspondiente, lo que fue respondido por el subsecretario Monsalve. La autoridad aseguró que "no es posible enviar ayuda si el comité comunal no levanta las necesidades".