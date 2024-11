Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Funcionarios del Serviu en Los Ríos denuncian que cerca de 23 mil millones de pesos no han sido ejecutados en el 2024 debido a una supuesta incapacidad técnica que ha impedido alcanzar el 100% del gasto de los recursos destinados al organismo desde el 2019. Los trabajadores señalan que este problema persiste y que los fondos no utilizados serían devueltos al nivel central para futuras asignaciones. El presidente de la Asociación de Funcionarios del Serviu, Gustavo Méndez, destaca la falta de "capacidad técnica" y personal para inspeccionar las obras, lo que podría afectar proyectos emblemáticos como la construcción del puente Cochrane. Además, critican que Los Ríos siga siendo considerada como una provincia y no como una región, exigiendo mayores recursos y condiciones laborales. Por otro lado, cuestionan la prolongada subrogancia en el Serviu tras la detención del titular por cohecho en el caso "Cuentas Corrientes", demandando un liderazgo capaz de tomar decisiones políticas y administrativas para lograr los objetivos del servicio. La dirección regional del Serviu todavía no se ha pronunciado al respecto.