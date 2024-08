El Gobierno confirmó la abrupta salida de Isabel Amor como directora titular del Sernameg en Los Ríos tras solo tres días de su anuncio, alegando "pérdida de confianza", pese a ser seleccionada a través de Alta Dirección Pública. A pesar de que Amor cuestionó esta decisión señalando que dejó su empleo anterior y se trasladó a la región por el cargo ofrecido, la institución no ha entregado más detalles sobre las razones de su remoción. La salida de Amor estaría relacionada con la condena por violaciones a los derechos humanos de su padre durante la Dictadura, provocando un revuelo en su entorno familiar. El Sernameg anunció que la nueva directora regional será seleccionada de una cuaterna en un proceso futuro, sin especificar fechas.

A tres días de anunciarse su llegada al Sernameg en Los Ríos, el Gobierno confirmó la abrupta salida de Isabel Amor del cargo como directora titular del organismo a través de un comunicado en el que indican que uno de los motivos sería por “pérdida de confianza”.

Ni una semana duró la exjefa del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región del Ñuble a cargo del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en Los Ríos, pese a que su llegada fue informada a través de una publicación de la repartición en redes sociales el pasado viernes.

Sin embargo, y a tres días del anuncio, el propio Sernameg emitió una declaración en la que se comunicó la salida de Isabel Amor del cargo como directora titular del organismo, pese a ser elegida en el concurso a través de Alta Dirección Pública.

En la misiva se indicó que entre las razones que revocan este nombramiento se encuentran “la pérdida de confianza”, sin entregar mayores detalles sobre los motivos que llevaron a la repartición a desistir de Amor para encabezar la dirección regional del servicio.

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género Los Ríos entrega declaración pública sobre la situación de la directora regional pic.twitter.com/hKEw1om9bk — SernamEG Los Ríos (@SernamEGLosRios) August 5, 2024

Para ello, La Radio le consultó al equipo de comunicaciones del Sernameg tanto a nivel regional como en el nivel central, evitando entregar una vocería o más antecedentes sobre la salida de la ahora exdirectora del organismo, limitándose a indicar que todo está dentro del comunicado emitido en redes sociales, a través del cual no es posible hacer las respectivas consultas.

Amor atribuye decisión a condena de su padre

Pero fue la propia Isabel Amor quien se refirió a su salida a través de Instagram, cuestionando la decisión indicando que le ofrecieron un trabajo por el cual dejó su empleo anterior, trasladándose a la región de Los Ríos para solicitarle la renuncia a sólo días de asumir, asegurando que eso significa un “problema mayúsculo” para su familia.

“Esto es, sin duda, por tener un padre condenado por violaciones a DDHH. Esto lo sabían, yo se los dije. Está en internet también. Si no me querían podían habérmelo dicho antes, antes de decirme que el cargo era mío, antes de que yo presentara la renuncia al INDH, antes que me viniera a Valdivia”, profundizó en otra publicación.

Lo anterior por la participación de su padre en el delito de secuestro calificado de Luis Alberto Corvalán Castillo, ingeniero agrónomo y militante de las juventudes comunistas, en plena Dictadura Cívico-Militar. También era hijo de Luis Corvalán Lepe, histórico líder del PC durante la UP.

Ahora, el Sernameg a través de su declaración indicaron que la nueva directora regional saldrá de una cuaterna conformada en el proceso de Alta Dirección Pública, la que será informada en su momento, sin indicar plazos.