El Seremi del Trabajo, Rodrigo Leiva, rectificó sus declaraciones y afirmó que la caída de un trabajador recolector de basura de Valdivia sí fue calificada como un accidente laboral. Pero, reiteró que administrativamente no se considera como un hecho grave.

Con molestia reaccionaron varios auditores de Radio Bio Bio al escuchar la entrevista realizada el jueves pasado al seremi del Trabajo de Los Ríos, Rodrigo Leiva, donde aseveró que la investigación realizada por la Dirección del Trabajo y la Mutualidad determinaron que la caída de un peoneta desde un camión recolector de basura que iba en movimiento, no se consideraba como un accidente laboral.

A raíz de lo anterior, la autoridad se contactó nuevamente con La Radio para corregir sus palabras, confirmando que sí se trató de un accidente de trabajo.

“Puede ser que yo el día de ayer, en la entrevista que me realizó, haya informado mal desde el punto de vista de que no fue considerado como un accidente grave, pero sí fue considerado un accidente laboral. Eso es importante recalcarlo y una de mis intenciones de estar acá es poder corregir eso justamente”, aclaró Leiva.

Caída de recolector desde camión de basura en Valdivia

Otro punto que llamó la atención es que la caída del trabajador desde un camión en movimiento, que quedó inconsciente y con cuatro costillas fracturadas, no se considere como un hecho grave.

Ante esto, Rodrigo Leiva reiteró su aseveración, asegurando que así está estipulado por ley en el Código del Trabajo. Pero además marcó la diferencia entre la calificación administrativa y la médica.

“Pero aquí es solo considerado desde el punto de vista administrativo como grave o no grave, porque en la realidad es que es grave, se entiende y se atiende como grave en las instituciones, o sea, en el hospital, al recibir al al usuario (…)”, precisó la autoridad.

Según la autoridad, si un hecho es considerado administrativamente como grave o no grave, cambian los plazos que tienen las empresas para notificar los hechos y también los criterios para cursar o no una multa. Además se modifica el índice de accidentabilidad de las empresas, pero no afecta en nada la atención médica que pueda recibir.

Pero más allá de esta aclaración, el seremi dijo estar de acuerdo con el análisis realizado por La Radio, ya que este hecho deja en claro que es necesario revisar la normativa vigente.