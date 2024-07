Si bien el hombre cayó en horas laborales y terminó inconsciente, además de cuatro costillas quebradas, no se consideró accidente de trabajo. Es más, determinaron que la empresa cumple con toda la normativa vigente.

La caída de un peoneta desde un camión recolector de basura de Valdivia no fue calificada como un accidente de trabajo por la autoridad fiscalizadora y la empresa empleadora quedó exenta de multas.

Más de dos meses han pasado desde que un trabajador que recolecta basura domiciliaria de la capital regional cayó desde un camión en movimiento, hecho ocurrido en la esquina de las avenidas Picarte y Mackenna.

Debido a lo anterior, tanto la Dirección del Trabajo como la mutualidad empezaron una investigación para conocer la causa y determinar si existió o no alguna responsabilidad de la empresa Solo Verde.

Tras realizar dicha indagación, concluyeron que no califica como un accidente de trabajo. Así lo confirmó a Radio Bio Bio el seremi de dicha cartera, Rodrigo Leiva.

Tal como lo contamos en su oportunidad, debido al fuerte golpe, el hombre quedó inconsciente y fue trasladado a un recinto asistencial para recibir atención médica. Tenía diversas contusiones y 4 costillas fracturadas.

Además, se constató que la empresa Solo Verde no informó de manera inmediata lo ocurrido a la Dirección del Trabajo. Sin embargo, pese a lo anterior, no fue sancionada ya que, según el seremi Rodrigo Leiva, el hecho no se consideró como un accidente grave.

Según la autoridad, la empresa está cumpliendo con toda la normativa legal vigente, cuenta con toda la documentación al día y sus respectivas capacitaciones, lo que evitó que sea multada.

Pero más allá del buen trabajo administrativo de la empresa Solo Verde, llama la atención el resultado de la fiscalización. Es decir, que no se considerara accidente laboral la caída del hombre que estaba... trabajando.

Lo anterior deja en evidencia que hay que someter a revisión las leyes que protegen a los trabajadores o el criterio de quienes deben velar por su cumplimiento.