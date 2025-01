Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La tensión en el comercio ambulante de Puerto Montt continúa luego de la detención de dos vendedores por agredir a Carabineros durante una fiscalización en conjunto con Seguridad Pública Municipal en el centro de la ciudad, sumado a la situación de los comerciantes sindicalizados a quienes no se les renovaron sus permisos. Los vendedores afectados se han agrupado para exigir soluciones al alcalde, mientras que algunos han aceptado participar en una mesa de trabajo aunque no se han logrado acuerdos. Por otro lado, vendedores sin autorización continúan operando en las calles, lo que ha generado más detenciones. En medio de estos conflictos, se reveló que se entregó un permiso por error dentro del perímetro de exclusión, lo que ha causado tensiones con la única comerciante autorizada en el centro. El alcalde admitió la escasez de recursos para combatir el problema, mientras la Municipalidad busca erradicar el comercio no autorizado en el centro para luego expandir sus acciones por la ciudad. Los vendedores seguirán en busca de alternativas competitivas para su comercio.