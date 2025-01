Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Contraloría constató reparos por $138 millones en la entrega de agua potable a través de camiones aljibe en Los Lagos, ya que la Delegación Regional no cobró multas ni descontó litros no entregados, afectando contratos del 2021 al 2023 con 15 proveedores. La empresa Transportes Alexander incumplió el contrato y no se le cursaron multas por $70 millones, lo que derivó en un sumario. Además, se detectaron irregularidades en las planillas de registro de domicilios y capacidad de estanques de agua, así como inconsistencias en firmas de receptores. La Delegada Regional aseguró que no se ha desembolsado el pago de servicios a la espera de la auditoría, respondiendo a cinco de las seis observaciones hechas por Contraloría.