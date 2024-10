Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La exdirectora de un colegio particular subvencionado de Osorno, Carolina Ruth Rivas, presentó una querella por usurpación de nombre, falsificación y uso malicioso de instrumento privado y obtención fraudulenta de prestaciones estatales. Rivas denuncia que, tras dejar su cargo, su nombre continuó siendo utilizado en documentos de gestión del establecimiento, incluyendo finiquitos y solicitudes de subvenciones de manera fraudulenta. Su abogado, Richard Caifal, señala irregularidades en el caso, mientras que la docente enfrenta obstáculos al no aparecer su denuncia en los registros del Ministerio de Educación. A pesar de esto, la Dirección Provincial de Educación de Osorno asegura apoyar a la docente, aunque la Superintendencia de Educación no detecta una denuncia. La querellante pide una investigación profunda para revelar posibles irregularidades en el sistema educativo particular subvencionado.