En Chile, el jefe de la XI Zona de Carabineros Araucanía aclara que no es necesario excusarse el sábado y domingo si no se puede votar en las elecciones regionales y municipales del 26 y 27 de octubre. La obligación de excusarse surge si no se puede acudir al local de votación, debiendo presentar una justificación al Juzgado de Policía Local correspondiente cuando el votante sea citado. Una opción común para no poder votar es estar a más de 200 kilómetros del lugar de votación, debiendo obtener una constancia de Carabineros en una comisaría a la distancia indicada. En La Araucanía, habrá 93 cuarteles disponibles para este trámite, pudiendo adelantarse parte del proceso en la Comisaría Virtual. El general Cifuentes destaca que es suficiente excusarse un solo día, ya sea sábado o domingo, sin necesidad de asistir ambos días, y se implementará un servicio policial extraordinario con apoyo aéreo para garantizar una jornada segura en la región.