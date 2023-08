Por segunda vez el Juzgado de Garantía de Angol, en la región de La Araucanía, suspendió la audiencia de formalización de investigación por el delito de secuestro respecto de 17 comuneros mapuche que habrían participado en los hechos ocurridos el 7 de mayo pasado en la cárcel de Angol, en medio de una manifestación.

La protesta se debió a que en ese momento los comuneros fueron informados que por haber elecciones de Consejeros en nuestro país, no habría visitas.

La defensa de los imputados esgrimió que sus representados debían haber estado presencialmente en la sala, donde sólo había 11. Esto se debe a que hay algunos de ellos que tienen problemas de salud por la huelga de hambre que habían protagonizado.

El fiscal Carlos Cornejo planteó que esta era una situación para generar dilación y pidió que se rechazaran las peticiones de las defensas, pues no habían variado las circunstancias. Añadió que en caso de que los imputados que están en el tribunal no accedan a entrar a la sala o los que están en otros penales traten de impedir la conexión por Zoom, el tribunal use las facultades de coacción que determina la ley para que se haga de manera compulsiva.

El juez Rolando Riquelme Fernández resolvió finalmente suspender la audiencia y fijar un nuevo día y hora, no inferior a 15 o 20 días, por todas las coordinaciones que se deben realizar. La audiencia ya se había suspendido a fines del mes de julio y hoy estaba agendada nuevamente.

“No es secuestro”

El lonko Víctor Queipul, vocero de los comuneros mapuche detenidos, afirmó que no se trata de un secuestro el hecho protagonizado por los internos.

“Fiscalía dice que secuestro, pero al final si uno lo ve bien no es secuestro. Una puede ser una retención o puede ser una conversación que no llegó a buen puerto; pero secuestro, eso en ninguna parte uno lo puede ver que no es, no fue secuestro, entendiendo que ellos están privados de libertad (…) Yo creo que no le va a dar como para acusar, como para secuestro, quizás desorden y quizás alguna retención. Puede ser una retención o desorden, eso puede ser, pero secuestro no”, sostuvo.

Así las cosas, tras la suspensión de la audiencia, personal de Gendarmería trasladó a los comuneros del tribunal bajo fuertes medidas de seguridad.