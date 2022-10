Trabajadoras de una empresa de cobro de estacionamientos fueron maniatadas por delincuentes que perpetraron un millonario robo en la oficina del recinto, en pleno centro de Angol, región de La Araucanía.

Según datos preliminares, los sujetos sustrajeron cerca de $1 millón y 21 celulares desde la oficina administrativa de la compañía Parquímetro, ubicada en calle Caupolicán.

En cuanto a las víctimas del robo, correspondería a la supervisora y una trabajadora de aseo de la empresa de cobro de estacionamientos.

Una de las afectadas, Daisy Aguilera, indicó los hechos a Radio Bío Bío señalando que los delincuentes se encontraban armados y encapuchados, donde uno de ellos procedió a intimidarlas, amenazarlas, maniatarlas y reducirlas en un rincón.

“Abrí la puerta, el tipo me dice córrete, yo me corrí y ni siquiera quería mirarlo. Andaba con capucha y una pistola y me la acercaba por la cabeza, por lo que mi compañera se ponía nerviosa, luego él nos dijo al suelo y nos amarraron a las dos en un rincón”, aseguró la mujer.