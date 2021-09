Una pareja denunció al SAG la muerte por atropello de un zorro en plena avenida Los Poetas en Temuco, haciendo un llamado a los conductores a cuidar la fauna silvestre de la zona.

Ariela Garcés, en entrevista con Radio Bío Bío, reveló el impactante hallazgo de al animal sin vida en el punto ya señalado, esto a la altura del acceso principal al Parque Isla Cautín.

“A mi no me importó nada el tener que recogerlo. Cuando mi pareja me llamó me dijo ‘por favor, hay que recogerlo, hay que hacer algo”, apuntó.

Además, la joven llamó a los automovilistas a tener mayor empatía con los animales silvestres.

La directora regional de SAG, María Teresa Fernández, dijo que funcionarios ratificaron la muerte del zorro, por lo que se dispuso cremar su cuerpo, para que no sea mal utilizado.

Según la auditora, el SAG aparte de certificar la muerte por atropello del zorro, le habrían reconocido que no sería el primer hecho fatal de un animal silvestre en la mencionada avenida y que no descartarían que el accidente esté relacionada con las obras del Parque Isla Cautín.