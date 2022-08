Siete meses han pasado desde la trágica noche en la que una menor de seis años y su padre fueron asesinados a balazos tras una persecución en las calles de Ovalle. Si bien las razones se mantienen como materia de investigación, desde hace meses el principal imputado está individualizado y detenido, aunque en Argentina.

Luego del crimen que conmocionó a toda la región de Coquimbo, el proceso contra M.V. alias “El Chuma”, trasciende lo judicial y entra en terreno diplomático, toda vez, que ahora su extradición reposa en escritorios de la Cancillería de Argentina, luego que el sujeto escapara del país y fuese capturado, dos veces, por las policías de ese país.

Actualmente el proceso investigativo en Chile se mantiene activo, aunque se espera por la llegada del imputado al territorio, para el inicio de las audiencias.

Detenido

Desde la detención de “El Chuma” en Argentina, ya estaba prevista su extradición a Chile, por tener sobre su cabeza una orden de captura de la Interpol.

A su vez, desde la Policía Federal Argentina señalaron que en territorio trasandino el sujeto no cumpliría ninguna condena por las faltas que habría podido cometer, sino que una hipotética pena podría sumarse al tiempo de condena que eventualmente cumpliría en Chile.

Además, indicaron que el sujeto no puede ir a una cárcel federal del país, ya que no ha sido juzgado, y que por lo tanto se encuentra, desde su recaptura, en una sede de la PFA, específicamente en la Alcaldía de la Superintendencia de Investigaciones ubicada entre calles Cavia y Figueroa Alcorta, en la capital argentina.

El lugar cuenta con mayores sistemas de seguridad y vigilancia en comparación al sitio del que “El Chuma” se fugó en junio, sobre todo tomando en consideración que en el recinto funcionan más de 30 departamentos policiales, entre los que se encuentran la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), el Departamento de Ciberdelito, la Unidad Federal de Secuestro Extorsivo, y la Dirección Nacional de Coordinación Internacional con Interpol.

Desde la institución advierten que la “Alcaldía Cavia”, está concebida como una unidad de última generación para el alojamiento de detenidos.

Proceso internacional

En tanto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, informaron que en coordinación con el Ministerio Público y la Corte de Apelaciones de La Serena, ya se remitió la solicitud de extradición a las autoridades argentinas.

“Desde que la Embajada de Chile fue notificada sobre la detención de V.P en Buenos Aires, MINREL ha coordinado y entregado los antecedentes judiciales e investigativos para apoyar la solicitud de extradición del ciudadano chileno. Desde ahora, depende de los Tribunales de justicia de Argentina llevar a cabo el juicio de extradición para resolver la petición de Chile”, informaron desde la Cancillería.

Desprotegidos

Familiares de la pequeña asesinada y de su padre, describieron la angustia qué sienten al no poder estar tranquilos sabiendo que los cómplices del crimen perpetrado en enero, se mantienen en libertad.

“Lo único que queremos es que el implicado y sus cómplices paguen, nada más. Los que estén a cargo del delito que paguen, porque lo único que nosotros queremos es justicia. Justicia de verdad”, expresó Tamara Ite, familiar directa de las víctimas.

Además, Ite agregó que desde las instituciones como el Ministerio Público les han indicado que si bien el proceso está vigente, deben esperar por la extradición para observar los resultados.

“Toda la gente sabe que el sujeto no actuó solo. Nosotros nos encontramos en un estado vulnerable, porque los cómplices también deberían estar presos. Deberían tener el mismo cargo. Lo que necesitamos es que los cómplices estén presos, porque él no actuó solo, y nosotros no podemos estar tranquilos. No puede ser que solo uno esté detenido. Ellos no pueden estar en la calle haciendo más daño”, apuntó.