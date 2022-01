La Fiscalía de La Serena presentó sus alegatos por el recurso de nulidad con el que esperan dejar sin efecto el juicio y la sentencia que absolvió de femicidio a la pareja de Yulisa Cerda.

Recordemos que la joven de 22 años falleció tras recibir dos disparos mientras se encontraba en su casa, en abril de 2020.

En diciembre y tras una extensa investigación del Ministerio Público, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de La Serena condenó al conviviente de la víctima por el delito de porte ilegal de armas.

Sin embargo, afirmó que las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar la existencia de un crimen y su responsabilidad en él.

El caso se remonta a cerca de dos años atrás, cuando el acusado dejó a su pareja -herida con dos impactos de bala- en las puertas del Cesafam Juan Pablo II de Las Compañías, para luego darse a la fuga.

La víctima fue rápidamente atendida y trasladada hasta el Hospital San Juan de Dios, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras dos días, el individuo se entregó en el cuartel de la PDI en compañía de su abogado, dándose inicio a una extensa investigación.

Según lo revelado desde su entorno cercano, Yulisa había denunciado en tres oportunidades a su pareja, un hombre de 24 años con un amplio prontuario por otros delitos.

Ambos convivían desde hacía pocos meses atrás en la vivienda en donde se registraron los hechos.

Y según se conoció entonces, ambos estaban solos en el domicilio el día del crimen.

Defensa aseguró que fue un “accidente”

La defensa, en tanto, alegó que se trató de un hecho fortuito, por lo que la muerte de la joven, según el relato del imputado en medio del juicio, se trataba de un hecho accidental.

Tras la muerte de Yulisa, su familia transitó un doloroso y extenso proceso en busca de justicia.

No obstante, recibieron con sorpresa el fallo que en diciembre pasado absolvió al acusado de toda responsabilidad por la muerte de la víctima.

En su veredicto, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena expuso que “las pruebas científicas resultaron contradictorias” respecto de la trayectoria de los proyectiles que hirieron a Yulisa.

Y ante falta de otros antecedentes que permitieran demostrar el crimen, “estos jueces se encuentran obligados a mantener en pie la presunción de inocencia que ampara al acusado y, consecuencialmente, a librar absolución respecto de este cargo de la acusación”.

Por otro lado, en la lectura de sentencia, dictada días después, los jueces afirmaron que “la prueba del persecutor ha resultado insuficiente para acreditar el elemento subjetivo de dicho tipo penal (femicidio)”.

“No pudo asegurar, más allá de toda duda razonable, que la acción de disparo que ejecutó el acusado con el arma de fuego que portaba y que causó la herida mortal de la víctima, se encontrara guiada (…) por una intención de matar del agente, sea con dolo directo, sea con dolo eventual”, indicaron.

Fiscalía acusó “falta de fundamentación”

El fiscal Rodrigo Céspedes, explicó que el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público responde a dos razones.

En primer lugar, alegan “falta de fundamentación de la sentencia absolutoria de femicidio”.

Asimismo, por otro lado, sostienen que “se ha incurrido en errónea aplicación del derecho por parte del tribunal y que desembocó en que el delito de femicidio resultare sin sanción”.

Finalmente el próximo 15 de febrero a las 13:30 horas se decidirá el resultado del recurso en la Corte de Apelaciones de La Serena.

De ser favorable a lo que sostiene la Fiscalía, se deberá iniciar un nuevo proceso, con otros jueces y con un resultado completamente incierto.

La desilusión de la familia de Yulisa Cerda

Consultada por El Día, Bélgica Aguilera, madre de Yulisa, sostuvo que para la familia se trata de una nueva sorpresa.

En ese sentido, admite que temen que no se logre una condena por femicidio en un nuevo juicio, por lo que apelan a las instituciones para que no se decante por otro tipo penal.

“Que el fiscal la piense un poquito, que apure esto y vea que no es un homicidio o cuasidelito, es un femicidio”, dijo la mujer.

A la espera de un nuevo juicio, Bélgica se muestra decepcionada.

“Las instituciones a mí me desilusionaron, porque algunos dicen que no hay pruebas, otros que sí hay pruebas suficientes para demostrar que fue un femicidio, no sé si me están hablando seriamente”, afirma.

En cuanto al avance del caso en la justicia, declara que el proceso ha sido “lento” y lamenta tener que esperar por una nueva fecha.

“A mí como madre me gustaría terminar este caso luego, porque de verdad no he vivido mi luto como se debiera, no he descansado, he estado luchando por aquí y por allá, con la ayuda de mi familia y volver otra vez a un juicio, a recordar todo esto otra vez… no sé, estoy desilusionada”, finalizó.