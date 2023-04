Un video captado por Radio Bío Bío muestra cómo una mujer peruana intenta disuadir a otra venezolana para que esta no ingrese a su país. La situación se vivió en la frontera de Chile con Perú, donde más de 300 migrantes esperan cruzar por tierra al país vecino.

Una discusión entre una mujer venezolana y otra peruana se suma a los incidentes ocurridos la mañana de este sábado en la frontera de Chile con Perú.

En el registro -captado por Radio Bío Bío- se escucha a las dos mujeres gritándose mutuamente y defendiendo sus posturas.

En simple, la peruana intenta disuadir a la venezolana para que no entre a su país, argumentando que el costo de los alimentos es alto.

“Te vas a morir en el Perú, yo te digo, el kilo de papas cuesta 12 soles”, arremete la mujer altiplánica.

Sin embargo, la caribeña le responde: “Señora, yo no voy a vivir en el Perú. Yo me voy directo de Tacna a Lima y de Lima a Tumbes y me voy directo al Ecuador”.

Con todo, la discusión se enfrasca en que la mujer peruana insiste con que “acá vas a morir” y la otra repite constantemente “me quiero ir a mi país”.

Conflicto en la frontera de Chile con Perú

La misma mujer venezolana conversó con Radio Bio Bío, señalado que llegó este viernes por la noche a la frontera de Chile con Perú. Lo único que quieren -aseguró- es poder cruzar la frontera por tierra, ya que por vía aérea les es imposible al no contar con los documentos de rigor.

“Si hubiésemos querido pasar a lo bravo, si nosotros fuésemos unos delincuentes como ellos dicen, que lo que nos gusta es la violencia, anoche con los nueve policías que habían acá, hubiéramos pasado”, sostuvo.

La misma mañana de este sábado se reportaron enfrentamientos entre migrantes y la policía peruana. Donde incluso un hombre de nacionalidad colombiana resultó herido tras recibir un piedrazo en su cabeza.

En la zona permanecen cerca de 300 migrantes, en su mayoría venezolanos y haitianos, que buscan ingresar a Perú, sin embargo, no presentan la documentación necesaria para hacerlo.

Según información entregada por La Radio, en el lugar se sitúa un cordón de policías peruanas que está durante las 24 horas del día para evitar ingresos irregulares a su territorio.